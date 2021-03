Spende: Mehr Schlossgeschichte fürs Museum

Alt-Wolfsburg

Die Geschichte des Wolfsburger Schlosses soll noch sicht- und erlebbarer werden: Dafür hat Günther Graf von der Schulenburg dem Stadtmuseum im M2K eine Spende von 17 100 Euro überbracht. Besucher können auf Originalexponate und digitale Medien freuen, die unter anderem das Leben der einstigen Schlossherren veranschaulichen.

Der Betrag war der Stadt für das Schloss Wolfsburg schon von seinem Vater Graf Günzel anlässlich dessen 80. Geburtstags zugedacht worden und wird nun für eine geplante Neugestaltung der Abteilung zur Schlossgeschichte im Stadtmuseum in den Schlossremisen Verwendung finden.

„Ein wunderbarer Ort für Kunst und Kultur“

„Das Schloss Wolfsburg ist Wahrzeichen, Namensgeber und historisch sehr bedeutend“, erklärt Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur. „Mit den hier beheimateten Kulturinstitutionen und den Gartenanlagen ist es zudem ein wunderbarer Ort für Kunst und Kultur. Ich begrüße es sehr, dass dieser durch die geplante Neukonzeption noch mehr in die Öffentlichkeit gerückt wird, und danke Günther Graf von der Schulenburg für sein Engagement.“

Originale aus dem Familienarchiv

Die Unterstützung aus dem Hause Schulenburg umfasst nicht nur die finanzielle Förderung. Günther Graf von der Schulenburg öffnet zudem das Familienarchiv für die Museumsmitarbeitenden und wird die Ausstellung weiterhin mit Leihgaben bereichern, auch wenn aktuell einige Dauerleihgaben für eigene Zwecke nach Nordsteimke zurückgeführt wurden.

„Das Stadtmuseum macht sich auf den Weg zu einer modernen und zeitgemäßen Präsentation der Schlossgeschichte. Als Wolfsburger, Nachfahre der letzten Schlossherren und weil mir Kultur in all ihren Facetten am Herzen liegt, unterstütze ich dies gern“, begründet Günther Graf von der Schulenburg das Vorhaben.

„Wir werden Schloss Wolfsburg und die Geschichte seiner Bewohner*innen in unserer Ausstellung intensiver und zeitgemäßer erlebbar machen: mit originalen Exponaten aber auch mit digitalen Medien“, blickt Museumsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm, Museumsleiterin des M2K, in die Zukunft. Die Spende aus dem Haus Schulenburg legt dafür den Grundstein.

