Für geladene Gäste gab es jetzt eine Preview der neuen Show „Erde – Geburt eines Planeten“ im Wolfsburger Planetariums. Am Samstag, 1. Februar, feiert die Show offiziell Premiere.

Planetarium zeigt: „Erde – Geburt eines Planeten “

„Erde – Geburt eines Planeten“ begeistert nicht nur inhaltlich, sondern ist aufgrund der spektakulären Animationen auch ein echter Hingucker. Ein besonderes Highlight ist, dass die Show jeweils um einen live-moderierten Programmteil erweitert wird, der das Gesehene vertieft, ergänzt und zu einem unverwechselbaren Erlebnis macht.

Diese Show wendet außergewöhnliche, auf wissenschaftliche Daten beruhende Animationen an, um einer der größten Fragen nach zu gehen: Wie wurde in der brachialen Entstehungsgeschichte des Sonnensystems die Erde zu einem Planeten mit einer unermesslichen Vielfalt an Leben? Und welche Erwartungen dürfen wir haben, wenn wir auf die Suche nach erdähnlichen Planeten gehen?

2019 kamen 54 000 Gäste ins Planetarium

Geschäftsführer Dennis Weilmann bedankte sich in seiner Begrüßung für den Zuspruch, der dem Planetarium grundsätzlich entgegengebracht wird. „Wir sind hocherfreut, dass wir 2019 über 54 000 Besucherinnen und Besucher begrüßen durften und damit das zweitbeste Ergebnis seit Eröffnung des Planetariums erreichen konnten“, sagte er.

Am Samstag, 1. Februar, ist „Erde – Geburt eines Planeten“ von 16 Uhr an zum ersten Mal im Planetarium zu sehen. Mehr Infos unter www.planetarium-wolfsburg.de.

