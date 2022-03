Wolfsburg

Gebannt verfolgte Angela Schön am Samstag gegen Mittag ein seltenes Spektakel in der Innenstadt. „Wenn ich schon am Wochenende Dienst habe, muss ich doch gucken“, sagte die Rathaus-Hausmeisterin und wandte den Blick gen Himmel. „Faszinierend, mit welcher Präzision die arbeiten!“ Die, das waren in der Hauptsache drei Facharbeiter und ein Auszubildender der Gerüstbaufirma Pytlik sowie Kranführer Ronald Lembke von der Firma Schmidtbauer. Gemeinsam brachten sie 25 Tonnen Stahl zum Schweben: Sie demontierten den Hauptträger des Gerüstes, der notwendig war, um die Fassadenplatten rund ums Glockenspiel anzubringen.

Ausgezeichneter Fachmann: Bauleiter Sven Pyttlik von der Firma Alf Pytlik aus Braunschweig . Quelle: Britta Schulze

Weil die Glocken bald wieder läuten sollen, musste dieser Teil des Gerüstes als erste wieder verschwinden. Dabei war jetzt der massivste Träger dran. Angela Schön war nicht die einzige, die zuschaute. Mehrere Passanten zückten die Handykamera. Besonders begeistert reagierten der fünfjährige Eero und sein Bruder Leon (2), die mit ihrem Vater zusammen mit dem Rad von der Röntgenstraße aus gekommen waren. Aber auch für Bauleiter Sven Pyttlik aus Braunschweig war der Einsatz nicht alltäglich. Und das soll schon was heißen: Der Braunschweiger wurde zu Beginn seiner Karriere (2001) nämlich in Dortmund vor der höchsten mobilen Kletterwand der Welt als Bundessieger des Praktischen Leistungswettbewerbs ausgezeichnet.

Hier können auch Fachmänner noch lernen

„So etwas macht man wahrscheinlich als Gerüstbauer nur einmal im Laufe seines Berufslebens“, sagt Pyttlik – und meint damit den Einsatz am Wolfsburger Rathaus. Für seinen Azubi sei das eine große Chance, denn: „Man lernt vor Ort viel, auch von den Einweisern der Kranfirma.“ Nur wenn die Vorbereitung und alle Berechnungen stimmen, geht alles glatt, ohne dass die nagelneue Fassade oder ein Fenster am Rathaus zu Bruch geht.

Video von den Arbeiten am Rathaus:

39 Meter lang ist der Träger, und wegen seines Gewichtes musste ein 500-Tonnen-Kran geordert werden. Ein zweiter Kran kam gleich noch mit, um Ausgleichsgewichte vom Schwerlasttransporter zu hieven und auf diesem Arbeitskran zu stapeln. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge im Einsatz. Die Rathausstraße und der Parkplatz wurden in Höhe des Ratsgymnasiums auch deshalb einen Tag lang voll gesperrt.

Zur Galerie Im Rahmen der Fassadensanierung wurde ein 25 Tonnen schwerer Stahlträger für das Baugerüst auf dem Flachdach des Rathauses gebraucht. Der Koloss wurde jetzt mit Hilfe eines Schwerlastkrans wieder demontiert. Fotografin Britta Schulze dokumentierte den Vorgang.

Der Hauptakt in der Mittagszeit dauerte dabei nur etwa eine halbe Stunde. Der Auf- und Abbau des Krans dagegen gleich mehrere Stunden. Er kann bis zu 500 Tonnen heben und richtet sich eigentlich auf Knopfdruck selbst auf. Der Standort allerdings musste gewissenhaft gewählt werden und ein Seilzug sicherte zusätzlich den Hebearm. Bis auf 50 Meter kann der Mast ausgefahren werden. Zudem gilt der Kran selbst mit 96 Tonnen Fahrgewicht auch als Schwerlasttransport und darf deshalb nur zu bestimmten Zeiten auf öffentlichen Straßen unterwegs sein. Start war morgens um 4.30 Uhr, zurück ging’s um 19 Uhr.

Brücken sind Hürden für den Schwerlasttransport

Die Route war genau vorgeschrieben, die Genehmigung für die Anfahrt allein kostet wegen des bürokratischen Aufwands knapp 200 Euro. Oft sind Umwege notwendig. „Es gibt in ganz Deutschland kaum noch Brücken, die ich mit dem Kran befahren darf“, erklärt Ronald Lembke. Die Berliner Brücke gehört übrigens auch dazu. „Wenn wir nach Vorsfelde wollen, müssen wir über die Kreuzheide fahren.“

Am 31. März/1. April wird übrigens noch einmal ein Kran gebraucht und die Rathausstraße wird an gleicher Stelle nochmal gesperrt. Dann nämlich kommt der Schwerlasttransport, der den 39 Meter langen Stahlträger abtransportiert. Bis dahin bleibt er hinter dem Rathaus liegen. Unauffällig klauen unmöglich. „Das Verladen geht aber sehr schnell, da lohnt sich das Zuschauen nicht“, sagt Lembke.

Von Andrea Müller-Kudelka