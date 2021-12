Nordsteimke/ Hehlingen

Mit dem ersten Spatenstich für die Erschließung von Wohnquartier 3 bekundeten jetzt Vertreter der Stadt, der Kommunalpolitik und Verantwortliche der Projektgesellschaft offiziell den Baufortschritt des Neubauprojekts Sonnenkamp. In den kommenden zehn Jahren entstehen auf einer Fläche von 155 Hektar zwischen den Ortsteilen Nordsteimke und Hehlingen bis zu 3000 Wohneinheiten.

Damit ist der Sonnenkamp ein wichtiger Eckpfeiler der städtischen Wohnbauoffensive. Neben Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, Ortsbürgermeister Barnstorf/Nordsteimke Philipp Kasten sowie Vertretern von der Groth-Sahle Projektentwicklung fand der Spatenstich coronabedingt nur mit wenigen Gästen statt.

Karte vom Baugebiet Sonnenkamp. Quelle: Repro Heuer

Sonnenkamp: Im Mai 2022 startet der Hochbau

In den kommenden sechs Monaten erfolgen die Tiefbau- und Kanalarbeiten für den ab Mai 2022 geplanten Hochbau. Die vorangegangenen Erschließungsmaßnahmen der örtlichen Versorger WEB und LSW, die sich von den Steimker Gärten bis in den Bereich des späteren Panoramaweges erstrecken, stellen die spätere Ver- und Entsorgung. Dies beinhaltet sowohl den Anschluss an das übergeordnete Regenwassersystem mit den einzelnen Retentionsmaßnahmen (Überflutungsvorsorge) in der Grünen Mitte und den Anschluss an das örtliche Kanalnetz für Schmutz- und Trinkwasser als auch die Erschließung mit Fernwärme, die auf einer energieeffizienten Nutzung der Abwärme aus dem VW-Kraft basiert.

Das ist der Sonnenkamp Der Sonnenkamp ist Teil der Wohnbauoffensive der Stadt Wolfsburg und eines der größten Neubauprojekte in Norddeutschland. In den kommenden zehn Jahren entstehen auf einer Fläche von 155 Hektar zwischen den Ortsteilen Nordsteimke und Hehlingen etwa 3000 Wohneinheiten. Die Projektpartner Sahle Wohnen GmbH & Co. KG, die „Ihr Haus Sahle Massivbau GmbH“ und die Groth-Sahle Projektentwicklung GmbH & Co. KG erschaffen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg im Sonnenkamp einen zukunftsfähigen Lebensraum, der alle Facetten eines innovativen Stadtquartiers berücksichtigt: angefangen bei einem Mix aus Miet- und Kaufobjekten über eine gute Nahversorgung, kurze Wege zu Kitas und Bildungseinrichtungen, Sportplätzen, einem Seniorenheim, einer nachhaltigen Bauweise und alternativen Mobilitätskonzepten bis hin zur Naherholung direkt vor der Haustür – und das nur fünf Kilometer von der Innenstadt Wolfsburgs entfernt.

Modernes Wohnquartier mit rund 480 Wohneinheiten, Kita und Quartiersgaragen.

Im fertigen Ausbauzustand werden rund 26 575 Quadratmeter neue Verkehrsfläche, etwa 2455 Meter Regenwasser- und ungefähr 2015 Meter Schmutzwasserkanal errichtet sein.

Der Sonnenkamp von oben. Quelle: Matthias Leitzke

Im ersten Wohnquartier des Sonnenkamps sind aktuell insgesamt 477 Wohneinheiten geplant, die sich auf 281 Geschosswohnungen und 196 Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften aufteilen. Erste Bewohner sollen bereits 2023 einziehen können. Darüber hinaus entsteht eine moderne 6- zügige Kita mit drei Kindergarten- und drei Krippengruppen für insgesamt 120 Kinder. Die Fertigstellung ist bis zum Beginn des Kitajahres 2024/2025 geplant. Drei Quartiersgaragen sorgen für eine verkehrsberuhigte Umgebung.

Bezahlbarer Wohnraum entsteht auch im Sonnenkamp

2017 haben die Stadt Wolfsburg und die Groth-Sahle Projektentwicklung in einem städtebaulichen Rahmenvertrag beschlossen, dass im Sonnenkamp „Wohnen für Alle“ mit bezahlbaren Mieten geschaffen werden soll. Sahle Wohnen realisiert 281 Mietwohnungen im Quartier 3. Davon werden mindestens 25 Prozent öffentlich gefördert sein.

Zusätzlich zu den Wohnungen entstehen voraussichtlich 59 Mietreihenhäuser und acht Mietdoppelhaushälften mit Wohnflächen zwischen 82 und 120 Quadratmetern, von denen ebenfalls ein Teil öffentlich gefördert ist. Der Vermietungsbeginn der ersten Wohneinheiten ist für 2023 vorgesehen.

Von der Redaktion