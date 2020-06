Innovativ: Neue Wohnhäuser in Hellwinkel-Terrassen sparen viel Energie

Hellwinkel

Im Neubaugebiet Hellwinkel-Terrassen entstehen ganz besondere Mehrfamilienhäuser: P und D Wohnkonzepte aus Hameln baut im Nelkenweg 11 zusammen mit Manthey Immo aus Braunschweig zwei Gebäude mit Luftkollektorfassade. Die dafür verwendeten Polycarbonat-Platten fallen nicht nur durch ihre futuristische Optik auf, sondern sparen viel Energie.

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide zeigt sich begeistert: „Hier passt die Architektur zur innovativen Technik“, lobte er beim Baustellen-Rundgang am Montag. Hirschheide schaut sich jede Woche den Baufortschritt an – auf dem Weg vom Rathaus nach Hause.

Zwei identische Gebäude

Das Wohnprojekt ist ein so genannter Wohnzwilling: Die beiden identischen Gebäude mit insgesamt 46 Eigentumswohnungen auf sechs Etagen sind durch einen gemeinsamen Eingangsbereich verbunden. In dem westlichen Haus ist die Fassade bereits fertig, einige Wohnungen sind sogar schon bezogen.

Das zweite Gebäude erhält gerade seine Fassade. „Die Arbeiten sind demnächst abgeschlossen“, erklärt Daniel Manthey von Manthey Immo. Das Erdgeschoss ist bereits bezogen.

Die Idee mit der Luftkollektorfassade kommt von Prof. Günter Pfeifer von der Universität Darmstadt. Seit 40 Jahren beschäftigt er sich mit diesem ausgeklügelten Dämmungssystem, das er mit einer Abdeckung für Spargelbeete vergleicht. Unter der Folie entsteht Wärme, was den Spargel schneller wachsen lässt.

In dem Wohnzwilling in den Hellwinkel-Terrassen nimmt der Luftkollektor die natürliche Sonnenstrahlung auf und speichert sie in den Wänden. Wird es zu warm, kann die überschüssige Wärme über geöffnete Lüftungsklappen auf dem Dach entweichen. Wird die Wärme zum Beispiel im Winter gebraucht, werden die Lüftungsklappen geschlossen.

Die spezielle Fassade sorgt für eine gleichmäßige Wärme von zehn bis 15 Grad. So lasse sich viel Energie sparen, sagt Pfeifer. Komplett auf Heizung verzichten, können die Bewohner der beiden Wohnhäuser aber nicht. „So weit sind wir noch nicht“, betont er. Für ihn ist die Fassade „ein Musterbeispiel des kybernetischen Bauens“.

Gemeinsamer Eingang, gemeinsame Tiefgarage

Die beiden Mehrfamilienhäuser sind durch einen gemeinsamen Eingangsbereich und eine gemeinsame Tiefgarage verbunden. Weil gemeinschaftliches Wohnen in den Hellwinkel-Terrassen groß geschrieben wird, gibt es Gemeinschaftsräume, Sauna und Fitnessbereich.

Die Eigentumswohnungen haben ein bis vier Zimmer mit Wohnflächen zwischen 60 und 123 Quadratmetern. Die Preise dafür liegen zwischen 175 000 bis 360 000 Euro. Viele Wohnungen sind nach Angaben von Manthey schon verkauft.

Das sind die Hellwinkel-Terrassen Wie groß ist das Baugebiet? Das Areal hat 14 Hektar, davon sind rund elf Hektar Baufläche. In zwei Bauabschnitten sollen 750 Wohneinheiten in sehr unterschiedlicher Form entstehen. Davon errichtet die Neuland 150 Wohnungen. Wo liegt das Baugebiet? An der Reislinger Straße. Der erste Bauabschnitt umfasst das Areal des früheren Kleingärtnervereins Steimker Berg. Der zweite Bauabschnitt entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Kleingärtnervereins Waldfrieden. Wie ist der Zeitplan? Die ersten Mieter sind Ende 2018 eingezogen, der zweite Bauabschnitt ist erschlossen.

Von Sylvia Telge