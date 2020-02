Sparpaket der Stadt: Droht dem Frauenzimmer das Aus?

Wolfsburg

Gemeinsam reden, schweigen, lachen und weinen: die Zeile stammt aus einem offenen Brief einer Frau. Sie besucht seit 13 Jahren das Frauenzimmer (FZ). Als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde, fand sie im Frauenzimmer einen Ort, an dem sie sich aufgefangen fühlte. Doch der Einrichtung droht das Aus. Externe Gutachter der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) schlagen vor, die kompletten Fördermittel für die Institution zu streichen.

Die Verwaltung sieht vor, die Fördermittel zu halbieren und die Einrichtung mit 3250 Euro (bisher 6500 Euro) zu unterstützen. Hintergrund sind die Sparmaßnahmen der Stadt. Die Stadt verweist auf laufende Beratungen und teilt mit: Der Verwaltungsvorstand der Stadt Wolfsburg erachtet die Halbierung der Förderung als sinnvoll, um eine Drittmittelakquise des Zentrums zu ermöglichen. Was in der Praxis soviel heißt wie, die Einrichtung müsste sich einen Sponsoren suchen.

Weniger Zuschüsse. Dem Frauenzentrum Frauenzimmer in der Wolfsburger Goethestraße könnte das Aus drohen. Quelle: Roland Hermstein

Doch knapp wird es für das Frauenzentrum so oder so: „Ich denke, 3250 Euro Fördermittel reichen zum Überleben kaum aus“, so Christa Oemisch, Leiterin des Frauenzentrums. Das fehlende Geld zu beschaffen, werde ein Problem sein.

Stadt möchte neues Konzept der Einrichtung

Laut dem Prüfbericht der KGSt steht der ursprüngliche Gedanke der Frauenbewegung für mehr Gleichberechtigung nicht mehr im Fokus der Einrichtung, es gebe eher Freizeitangebote. Dass Frauen in der Gleichberechtigung gestärkt werden, sei ein wichtiger Baustein der Arbeit im Frauenzimmer, wie Sozialdezernentin Monika Müller berichtet. Allerdings müsse das FZ weitere Angebote schaffen, wie etwa die Beratung und Begleitung von Frauen in besonderen Lebenslagen (insbesondere Arbeitslosigkeit oder in Krisensituationen) und auch jüngere Frauen sollten angesprochen werden. Ein entsprechendes Konzept hat das FZ der Stadt mittlerweile vorgelegt. „Es ist eine Kooperation mit dem Stadtjugendring geplant und dem Gleichstellungsreferat“, sagt Oemisch. Themen könnten unter anderem Klimaschutz-Aktionen sein.

Ihr Herz schlägt für das Frauenzimmer: Christa Oemisch (rechts) möchte sich weiter für Frauen engagieren. Quelle: Roland Hermstein

Vorausgegangen war eine Prüfung des Frauenzentrums: „Das Zentrum berief sich bislang auf vollständige Unabhängigkeit, räumte aber angesichts der Finanzierung aus Steuergeldern ein, dass sich aus dieser Finanzierung nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Stadt ergibt, zu prüfen, was damit konkret gefördert wird“, berichtet die Sozialdezernentin. Ein umfassendes und den Anregungen der Stadt entsprechendes Konzept wurde erarbeitet. „Ich freue mich über diese Öffnung für neue Angebote und Zielgruppen und bin optimistisch, dass die Institution weiter mit der kompletten Fördersumme von 6500 Euro unterstützt wird“, sagt Müller. Eine Entscheidung dazu fällt auf der nächsten Ratssitzung.

Frauen sammeln Spenden für ihre Einrichtung

Die bisherigen Fördermittel in Höhe deckten den größten Teil der Miete und Nebenkosten ab. Knapp 1000 Euro haben die Frauen selbst für die Fixkosten aufgebracht. Das berichtet Oemisch. Auch deshalb stehen Spardosen auf den Tischen des Frauenzimmers. Lebensmittel, Möbel und technische Geräte zahlen die Frauen aus eigener Tasche, wie die Leiterin sagt.

Ehrenamt spart rund 11 000 Euro Personalkosten jährlich

Und der Stadt seien seit der Gründung vor 40 Jahren niemals Personalkosten entstanden. Denn: alle arbeiteten ehrenamtlich. In Zahlen ausgedrückt wären das knapp 11.000 Euro pro Jahr. Für diese Summe berücksichtigten die Frauen den Mindestlohn und etwa 100 ehrenamtliche Arbeitsstunden pro Monat, unter anderem im Literaturkreis, Singkreis oder beim Internationalen Frauenzentrum.

Mehrgenerationenhaus: Stadt will Rotstift bei der Einrichtung ansetzen Auch das Mehrgenerationenhaus am Hansaplatz könnte von den Sparplänen betroffen sein. Zumindest sieht das ein Vorschlag der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) vor. Die Stadt könnte laut dem externen Gutachten jährlich 12 500 Euro einsparen. Großer Kostenfaktor sind laut KGSt die Gebäudeunterhaltung und die Personalkosten. Das Mehrgenerationenhaus befindet sich derzeit unter der städtischen Trägerschaft des Geschäftsbereiches Jugend. Andere Trägermodelle sollen geprüft werden. Auch eine komplette Aufgabe des Mehrgenationenhauses wurde in Erwägung gezogen. Die Stadt sieht jedoch – anders als im Vorschlag der KGSt – in einer Verlagerung des Mehrgenerationenhauses kein Einsparpotential. Die Verwaltung befürwortet eine jährliche Aufwandsreduzierung von 4000 Euro. Dazu die Stadt: „Das Mehrgenerationenhaus kann über Vermietung der Räumlichkeiten an Dritte Einnahmen generieren, auch wurden weitere Bundeszuschüsse für die Arbeit im Mehrgenerationenhäusern beantragt. So soll die Aufwandsreduktion kompensiert werden“, teilt Ralf Schmidt, Pressesprecher der Stadt in einer Mitteilung mit. Die Stadt erwägt ebenfalls bei der „Gemeinsam-Wachsen-Gruppe“ den Rotstift anzusetzen. Bislang unterstütze die Stadt das Projekt mit 10.000 Euro jährlich. An der pädagogisch begleiteten Eltern-Kind-Gruppen im Kinder- und Familienzentrum Westhagen ist auch die United Kids Foundation der Volksbank BraWo finanziell beteiligt. Dazu teilt die Stadt mit: „Das Angebot der „Gemeinsam-Wachsen-Gruppen“ war aufgrund einer Spendenfinanzierung von Beginn an befristet angelegt. Es wird von der Verwaltung geprüft, wie das Angebot gegebenenfalls modifiziert in bestehenden Strukturen – wie den Familienzentren oder Angeboten in den Kindertagesstätten – künftig weiter geführt oder anders finanziert werden kann.“ Unterstützt wird das Projekt auch von der Volksbank BraWo Stiftung: „Von Juli 2016 bis Juni 2020 hat die Stadt Wolfsburg eine Gesamtförderzusage in Höhe von 350 000 Euro von der Volksbank BraWo Stiftung zur Durchführung dieses Projekt erhalten“, teilt Daniel Dormeyer, Pressesprecher der Volksbank Brawo Unternehmensgruppe mit. Für die Weiterführung des Projektes habe die Volksbank BraWo Stiftung eine Spende über den RTL-Spendenmarathon 2019 beantragt. Eine Entscheidung, ob Mittel zur Verfügung gestellt werden, trifft die Stiftung RTL im Mai 2020. „Wir gehen davon aus, dass die weiteren Unterstützer an Bord bleiben“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Lesen Sie auch:

Von Nina Schacht