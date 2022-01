Ehmen

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats haben Kriminelle Geldautomaten in einer Sparkasse in Wolfsburg gesprengt, dieses Mal in der Filiale in Ehmen. Zum Glück wird auch dieses Mal niemand verletzt. Doch die Folgen der Explosion sind verheerend. Die Geschäftsräume gleichen einem Trümmerfeld. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden gesprengten Geldautomaten sowie am Gebäude auf rund 90 000 Euro. Zur Höhe der Beute machten die Ermittler keine Angaben.

Ermittler gehen von Zusammenhang mit Tat in Detmerode aus

Ob die Täter Gas in die Automaten einleiteten und zur Explosion brachten oder Sprengstoffe benutzten, ist unklar. „Die Untersuchungen dauern an“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Das übernehme die Zentrale Kriminalinspektion in Braunschweig. Hinweise auf den oder die Täter gibt es auch in diesem Fall bislang nicht. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie mehrere Personen in einen dunklen Wagen – vermutlich ein Audi A6 – stiegen und mit hoher Geschwindigkeit über die Mörser Straße in Richtung Heinrich-Deumeland-Straßen davon fuhren.

Sparkassen-Filiale in Ehmen bis auf Weiteres geschlossen

Die Filiale der Sparkasse in Ehmen bleibt bis auf Weiteres geschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse. „Die ermittelnden Behörden und unsere Sparkasse befinden sich in engem Austausch. Selbstverständlich sind wir bestrebt, den Betrieb in Ehmen so bald wie möglich wieder aufzunehmen“, sagte Dr. Bernd Schmid, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Kunden auf andere Sparkassen-Filialen ausweichen

Wann genau die Sparkasse wieder öffnen kann, ist unklar. Parallel zu den Ermittlungen der Polizei untersucht das Gebäudemanagement der Sparkasse, inwieweit Infrastruktur und Statik der Filiale in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Es gilt die Bitte, die nächstgelegenen Filialen in Fallersleben und Westhagen aufzusuchen“, so Dr. Schmid.

Die Täter – meist kriminelle Banden – scheinen derzeit eine Vorliebe für Sparkassenautomaten zu haben. Einen Tag vor Heiligabend wurde der Geldautomat in der Sparkassen-Filiale in Detmerode gesprengt. Die Beamten gehen davon aus, dass es zwischen beiden Taten einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Die Detmeroder Sparkasse bleibt mindestens bis Ende Februar geschlossen. Und Ende Oktober wurde in in Lehre ein Automat gesprengt – ebenfalls in einer Sparkasse. Hinweise an die Polizei unter Tel. 05361-46460.

Von Christian Opel