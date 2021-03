Gifhorn

Es war ein Jahr der zwei Herausforderungen: Nach der Fusion und trotz Corona hat die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg eine positive Bilanz 2020 gezogen. So sei der Jahresüberschuss geringer ausgefallen, aber nicht so gering wie befürchtet, teilte der Vorstand in einer Video-Bilanzpressekonferenz mit.

Der Jahresüberschuss sank 2020 von 4,8 auf 4,29 Millionen Euro. „Angesichts der Rahmenbedingungen ist das ein sehr gutes Ergebnis.“ Mit der Niedrigzinspolitik begründet das Vorstandsvorsitzender Stefan Gratzfeld, der die Bilanz gemeinsam mit seinem Stellvertreter Dr. Patrick Kuchelmeister präsentiert. Auf einem kleinen Videofenster auf dem Bildschirm sind beide zu sehen. „Sie sehen in zufriedene Gesichter“, versichert Gratzfeld. Die selbst gesteckten Fusionsziele seien erreicht, die Unwägbarkeiten der Pandemie dank des Engagements der Belegschaft gemeistert.

Präsentierten trotz Corona positive Zahlen: Vorstandsvorsitzender Stefan Gratzfeld (li.) und Dr. Patrick Kuchelmeister sind mit der Bilanz 2020 der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg sehr zufrieden. Quelle: Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

Denn andere wichtige Zahlen zeigen nach oben. Die Kundenzahl stieg von 225 000 auf 228 000 im Jahr des Fusionsabschlusses. Die Bilanzsumme erhöhte sich von 6,75 auf 7,27 Milliarden Euro. Die Einlagen stiegen auf 6,09 Milliarden Euro (5,65 Milliarden Euro). Das Betreute Wertpapiervolumen betrug 1,73 Milliarden Euro (1,63 Milliarden Euro).

Stellenabbau: „Ein ganz geräuschloser Prozess“

Zurück ging die Zahl der Beschäftigten, nämlich um 28 auf 1 032. Im Kundengeschäft sei das Personal nicht reduziert, sondern sogar noch aufgestockt worden. Entfallen seien Stellen „hinter der Steckdose“, wie es Gratzfeld ausdrückt. Betroffen seien Bereiche wie etwa im Controlling, wo nach der Fusion weniger Stellen nötig seien. Dabei arbeite die Sparkasse mit Altersteilzeit und Vorruhestand. Insgesamt 60 Kolleginnen und Kollegen würden davon Gebrauch machen – auch in den kommenden Jahren. „Das ist ein ganz geräuschloser Prozess.“

Corona: Keine Ansteckungen in der Sparkasse

Wegen Corona-Fällen habe es im vorigen Jahr Schließungen von Filialen in Hermannsburg und Eschede (Kreis Celle) gegeben, sagt Gratzfeld. Dort seien Beschäftigte Kontaktpersonen der Kategorie eins und damit in Quarantäne gewesen. Infektionen zwischen Beschäftigten untereinander und im Kontakt mit Kundschaft habe es bislang nicht gegeben, so Gratzfeld. 3 000 Corona-Tests seien angeschafft, 8 000 weitere kämen jetzt: Gratzfeld hat das Ziel von zwei Tests pro Woche für die Belegschaft ausgegeben.

Die fusionierte Sparkasse habe die Corona-Krise bislang sehr gut und ohne Coronabedingte Kreditausfälle bewältigt. „Insgesamt fällt das Bewertungsergebnis im Kundenkreditgeschäft – trotz vieler Notkredite und massiver Liquiditätshilfen an die regionale Wirtschaft im Zuge der Pandemie – besser aus als geplant“, so Gratzfeld.

„Multikanalbank“: Mehr digitale Angebote und Nutzungen

Die Corona-Krise ist für die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg noch in einem anderen Punkt „ein Lackmus-Test“, sagt Gratzfeld zur digitalen Erreichbarkeit der Dienstleistungen. Laut Kuchelmeister zählte das Geldinstitut als „Multikanalbank“ 2020 rund 19 Millionen digitale Besuche, 150 000 Online-Banking-Kunden und 76 000 Sparkassen-App-Nutzer. Unter anderem die Corona-Krise habe die Zahl der kontaktlosen Transaktionen auf einen Anteil von 70 Prozent verdoppelt. Inzwischen seien 100 Prozent der ec-Karten der Sparkasse dazu in der Lage.

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: Das ist der Ausblick für 2021 Für 2021 erwartet die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg einen stabilen Geschäftsverlauf. Überdacht werden aktuell Kontomodelle – für die Vorgängerinstitute Gifhorn-Wolfsburg und Celle gab es unterschiedliche, die nun angepasst werden – und Verwahrentgelte für hohe Einlagen. Bereits heute bestehen mit großen gewerblichen Kunden und mit allen Kommunen Vereinbarungen über ein Verwahrentgelt. Ab 1. Juli wird für alle Geschäftskunden von Giro- und Tagesgeldguthaben mit mehr als 100 000 Euro Einlage ein Verwahrentgelt (Negativzins) von 0,5 Prozent erhoben. Bei Privatkunden gebe es noch keine Entscheidung. Mehrere Bauvorhaben treibt die Sparkasse voran. Im Sommer startet der Erweiterungsbau der Hauptstelle an der Gifhorner Nordhoffstraße. Weitere Umbauten an SB-Filialen werden ebenfalls 2021 abgeschlossen, etwa der Pavillon Breslauer Straße in Wolfsburg am Lidl-Parkplatz. Die Sparkasse investiere somit mehrere Millionen Euro in der Region. Neues aus Vorstand und Führungsgremien: Im Laufe des Jahres wird Dr. Bernd Schmid in den Vorstand eintreten. Repräsentationsaufgaben werden zusätzlich die Direktoren Dirk Suhrkamp (Celle), Silke Comberg (Wolfsburg) und Christoph Treichel (Gifhorn) übernehmen.

390 000 Anliegen besprachen private Kundinnen und Kunden mit dem Dialog-Center am Telefon, wo rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig seien. Rund 4 800 gewerbliche Kunden riefen das Business-Center rund 90 000 Mal an. Dort könnten die Mitarbeiter zum Beispiel Bäckermeistern einen Kredit für einen neuen Ofen in Höhe von bis zu 100 000 Euro zusagen.

Von Dirk Reitmeister