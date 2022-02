Spannendes Kammerspiel im Scharoun Theater

Wolfsburg

Ein eindrucksvolles Kammerspiel zeigten Regula Grauwiller und Stefan Gubser am Donnerstagabend im Scharoun Theater. Die Bühnenfassung des Romans „Die Deutschlehrerin“ war genauso verführerisch und packend wie die Vorlage. Das Publikum zeigte sich begeistert.

Es beginnt wie in einer Romanze. Ein Paar, dass 16 Jahre zusammen war und nun schon zehn Jahre getrennt ist, tritt durch einen wie es scheint zufälligen E-Mail-Verkehr wieder in Kontakt. Der Schriftsteller Xaver Sand wird ausgerechnet an der Schule zu einem Workshop eingeladen, an der seine alte Liebe Mathilda Kaminski unterrichtet.

Der schriftliche Dialog wird zum Gespräch auf der Bühne

Auf der Bühne war das charmant umgesetzt. Gubser und Grauwiller saßen jeweils an einem Schreibtisch vor einem Laptop. Zunächst hörte man noch bei jeder laut vorgelesenen Nachricht ein Pling. Schließlich wurde der schriftliche Dialog in ein Gespräch überführt, die Darsteller gingen dabei auch herum. Die Entfernung wurde aufrecht erhalten, da sie sich nie ansahen.

Charmante Umsetzung auf der Bühne: Regula Grauwiller und Stefan Gubser kommen per ­E-Mail wieder in Kontakt. Quelle: Robert Stockamp

So erfährt man wie auch im Buch durch die Erzählungen der jeweiligen Person die Geschichte der beiden. Xaver war ein erfolgloser Schriftsteller. Nachdem Mathilda ihn auf die Idee für einen Jugendbuch-Dreiteiler gebracht hatte, kam der große Durchbruch. Xaver war der Shooting-Star und über Nacht weg, heiratete die Tochter des Verlagschefs und hatte ein Kind mit ihr.

Schleichend entwickelt sich ein Psychodrama

Dann begegnen sich die beiden und aus einem Zusammentreffen, dass mit Wein, Käse und Weintrauben bei Kerzenschein beginnt, entspannt sich schleichend ein Psychodrama mit einem nicht zu erwartenden Ende. Unter anderem erfährt man, dass Mathilda, die sich selbst so gern ein Kind von Xaver gewünscht hatte, nach der Trennung einen kompletten Zusammenbruch hatte. Xavers Kind wurde entführt, als es eineinhalb Jahre alt war.

Aus einem Spiel heraus, dem gegenseitigen Geschichten erzählen, gewinnt die Dramatik ständig an Stärke. In diesem Psychoduell wirft Mathilda die Frage auf, ob sie das Kind vielleicht entführt hat und es unter grausamen Bedingungen seit Jahren im Keller hält. Damit setzt sie Xaver so unter Druck, dass er am Ende ein überraschendes Geständnis ablegt.

Fließender Übergang vom Harmlosen ins Dramatische

Thomas Krauß hat das Buch exzellent auf die Bühne übertragen. In der Inszenierung von Axel Schneider brachten die beiden Schweizer Darsteller das großartig rüber. Sie meisterten den fließenden Übergang vom Harmlosen ins Dramatische auf beeindruckende Weise. Die Chemie zwischen den beiden stimmte perfekt.

Das Stück wurde ohne Pause gespielt in nur 70 Minuten, was reichlich genug Zeit war, fast 30 Jahre aufzuarbeiten und eine Geschichte, die wesentlich komplexer war, als es zunächst den Anschein hatte.

Von Robert Stockamp