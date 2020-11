Wolfsburg

Die täglich steigende Zahl der Corona-Fälle in Wolfsburg verfolgt Simone Schernus mit wachsender Sorge. „Es gibt immer noch zu wenige Menschen, die das Virus ernst nehmen“, sagt die Fallersleberin. Sie weiß, wovon sie spricht: Die 49-Jährige verlor im Frühjahr drei Familienmitglieder durch Corona, sie selbst infizierte sich und kämpft ebenso wie ihre Tochter noch immer mit den Spätfolgen der Erkrankung. Bis heute leidet Simone Schernus unter einer Störung von Geruchs- und Geschmackssinn.

„Angefangen hat es bei meiner Schwiegermutter“, berichtet sie. Die 72-Jährige habe sich im März vermutlich bei einer Trauerfeier mit dem Coronavirus infiziert, was zunächst unbemerkt blieb. Ihre Schwiegermutter habe zwar über Bauschmerzen, Husten und Abgeschlagenheit geklagt und sei zweimal bei ihrem Hausarzt gewesen. „Aber es hieß, da sie kein Fieber hat, könne sie auch kein Corona haben“, schildert Simone Schernus die damalige Situation, als noch sehr wenig über das neuartige Virus bekannt war.

Anzeige

14 Tage lang wurde die Schwiegermutter auf der Intensivstation künstlich beatmet

Am 27. März wurde ihre Schwiegermutter nach zwei Zusammenbrüchen innerhalb weniger Stunden ins Wolfsburger Klinikum eingeliefert worden. 14 Tage lang wurde sie auf der Intensivstation künstlich beatmet. Erst dann habe eine Computertomographie das ganze Ausmaß der Organschäden ans Licht gebracht. „Die Lunge und das Gehirn waren massiv geschädigt“, erinnert sich Simone Schernus. Schwere Vorerkrankungen habe ihre Schwiegermutter nicht gehabt. „Innerhalb von drei Stunden ist sie dann eingeschlafen.“ Abschied nehmen konnte die Familie nicht mehr.

Simone Schernus mit Tochter Julia am Klinikum Wolfsburg: Hier starb im Frühjahr ihre Schwiegermutter als Folge einer Corona-Infektion. Quelle: Britta Schulze

Auch die ältere Schwester der Schwiegermutter hatte sich mit dem Virus angesteckt. Die 92-Jährige starb einige Tage später im Gifhorner Klinikum. Der Onkel von Simone Schernus infizierte sich unabhängig davon in einem Braunschweiger Pflegeheim und starb dort ebenfalls an den Folgen der Erkrankung. „Diese Schicksalsschläge haben wir inzwischen verarbeitet“, sagt die Fallersleberin. Doch die Folgen der eigenen Erkrankung belasten ihr Leben bis heute.

Plötzlich konnten Simone Schernus und Tochter Julia nichts mehr riechen

Simone Schernus, ihr Ehemann und ihre Tochter erlebten die für die Familie so dramatischen Tage im Frühjahr in häuslicher Quarantäne. Ihr Mann habe sich bei seiner Mutter infiziert gehabt und sei positiv getestet worden, erzählt die 49-Jährige. Bei ihr selbst und ihrer Tochter sei der Test damals negativ ausgefallen, wahrscheinlich weil die Erkrankung ganz am Anfang oder schon kurz vor dem Ende stand. Ein Antikörper-Test auf das Virus sei später aber positiv gewesen.

Während die Infektion bei ihrem Mann symptomlos verlief, machten sich bei Simone Schernus und ihrer 22 Jahre alten Tochter zunächst Husten und ein Schwächegefühl bemerkbar. „Plötzlich konnten wir beide nichts mehr riechen“, erinnert sich Simone Schernus – im ersten Moment ein gewaltiger Schock. Mehrere Monate dauerte dieser Zustand an und verschlechterte sich bei ihr Mitte September noch einmal. Nun kam auch noch eine Störung des Geschmackssinns hinzu. „Alles schmeckt entweder eklig oder nicht eklig – dazwischen gibt es nichts mehr. Wenn ich esse, dann nur noch aus Hunger“, erklärt die Fallersleberin. Auch ihr Geruchssinn ist weiter gestört: „Es riecht einfach alles eklig.“ Der Geruch von Obst zum Beispiel gleicht in ihrer Nase dem von Waschmittel. Derzeit arbeitet Simone Schernus im Home-Office, eine Rückkehr ins Großraumbüro sei unter diesen Bedingungen auch nicht vorstellbar.

Bislang gibt es keine erfolgreiche Therapie

Die Fallersleberin ist bei einem HNO-Arzt in Behandlung. Ein Therapieversuch mit einer Cortison-Behandlung brachte keinen Erfolg. Jetzt sucht sie Hilfe bei einem Heilpraktiker. „Niemand kann sagen, ob und wann es wieder normal sein wird.“ Auch Tochter Julia Schernus leidet noch an einer Störung des Geruchssinns. „Ich kann wieder alles riechen, aber nicht alles so, wie es riechen sollte. Ich nehme nur gute Gerüche wahr“, sagt die 22-Jährige. Zuletzt habe sie oft Probleme, beim Sprechen die richtigen Wörter zu finden – möglicherweise auch eine Spätfolge der Erkrankung.

Dass viele Menschen die Risiken von Corona weiterhin herabspielen oder sogar leugnen, macht Simone Schernus bisweilen Angst. In ihrem eigenen Umfeld habe sie aber gemerkt, dass sie durch ihre Geschichte ein Umdenken erzeugen kann. „Es gibt zu wenig Leute, die darüber sprechen“, meint die Fallersleberin.

Von Florian Heintz