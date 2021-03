Westhagen

Nach fast 20 Jahren nimmt das Berliner Team von„raumscript“ Abschied vom Stadtteil Westhagen. Seit 2003 hat man das Stadtteilmanagement hier betreut und zahlreiche Weichen gestellt bei der Entwicklung von Netzwerken, Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und Förderung der Integration. Demnächst endet offiziell die Kooperation von „raumscript“ und Stadt Wolfsburg.

Grund ist das Auslaufen des bundesweiten Programms „Soziale Stadt“, das beispielsweise in Westhagen von Bund und Land zu je zwei Dritteln der Kosten gefördert worden ist. In der Ortsratssitzung am Dienstag im Freizeit- und Bildungszentrum gab Bürochef Dipl.-Ing. Marco Mehlin quasi seine „Abschiedsvorstellung“ im Ortsrat Westhagen.

Stadtteilmanager Marco Mehlin packt seine Koffer: Das Berliner Büro „raumscript" verlässt nach 20 Jahren Westhagen.

Noch einmal ließ er die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Stadtteilmanagement Revue passieren. In enger Kooperation mit den zuständigen Fach- und Geschäftsbereichen der Verwaltung seien Maßnahmen und Projekte im Förderprogramm „Soziale Stadt“ gesteuert worden. Schwerpunkte waren unter anderem Förderung der Bürgerbeteiligung, imagefördernde Aktionen, Aufbau und Pflege des Internetauftritts sowie der Aufbau von Strukturen zur Verstetigung der Stadtteilarbeit.

Ludmilla Neuwirth: „Die wertvolle Arbeit hat viele positive Spuren hinterlassen und wird sicher auch weiterhin nachwirken“

Immerhin haben nach Worten Mehlins 64 Prozent der Bewohner von Westhagen einen Migrationshintergrund bzw. eine Zuwanderungsgeschichte. Es überlagerten sich hier soziale und migrationsspezifische Probleme, die kulturelle, ethnische oder soziale Milieus auseinander driften lassen. Dabei könnte es zu Konflikten zwischen Gruppen und Bewohnern kommen, die auch in der Zukunft gelöst werden müssten.

Westhagen räumt auf

Aus dem Ortsrat gab es Worte der Anerkennung für die rund 20-jährigen Aktivitäten des Büros in Westhagen. „Die wertvolle Arbeit hat viele positive Spuren hinterlassen und wird sicher auch weiterhin nachwirken“, sagte Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth(CDU). Wichtige Objekte - unter anderem die Neugestaltung des Kulturhauses in der ehemaligen St.- Elisabeth-Kirche - seien so gemeinsam von Bund, Land und Stadt realisiert und finanziert worden.

Und Marianne Spannuth (CDU), die zuvor bereits Jürgen Fechner im Amt des CDU-Fraktionssprechers abgelöst hatte, hob hervor: „Gemeinsam haben wir viel erreicht.“

Westhagen hat sich im Laufe der Jahre verändert

Wenn auch „raumscript“ als Dienstleister für die Stadt in diesem Jahr ausscheidet, so werden die Anstrengungen in Sachen „Sozialer Stadt“ in ganz Wolfsburg fortgeführt. Wie Ortsbürgermeisterin Neuwirth erläuterte, wird es soziale Entwicklungspläne für alle Stadt- und Ortsteile geben. Das bisherige Stadteilmanagement werde durch ein Quartiermanagement ersetzt. Die personellen Vorbereitungen dafür seien bereits angelaufen.

Von Burkhard Heuer