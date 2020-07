Wolfsburg

Wie schränkt Corona die sozialen Dienste ein? Wie gelingt die Rückkehr in die Normalität in den Begegnungsstätten? Diese Fragen beschäftigen die Beratungsstellen. Barbara-Maria Cromberg, Vorständin des Caritasverband Wolfsburg, tauschte sich mit Nicole Tietz von der Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) zu Corona-Einschränkungen im Beratungsalltag aus.

Hygienevorschriften ermöglichen Rückkehr zur Normalität

Auch Ina Sturm, Leiterin der EUTB Wolfsburg, berichtete von ihren Erkenntnissen: „Unsere Beratungsstelle lebt von dem direkten Zugang zu anderen Menschen. Durch die Hygienevorschriften können wir langsam aber stetig in den Normalbetrieb zurückkehren.“ So sieht das auch Cromberg: „Gerade für unseren Mittagstisch, aber auch für unsere Senioren-Begegnungsstätten war die Zeit der Kontaktreduzierung sehr hart. Umso mehr freuen wir uns als Caritasverband das wir wieder helfen können und für Menschen in Not wieder verstärkt da sein können“.

Änderungen des Sozialgesetzbuches ermöglicht Teilhabe

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft habe ebenfalls auf der Agenda gestanden. „Inklusion findet in Deutschland immer mehr statt und muss weiterhin thematisiert werden, so Tietz, „durch die Änderungen im Sozialgesetzbuch gebe es viel mehr Möglichkeiten der Teilhabe. Auch wie behinderten, beziehungsweise kranken Menschen ein Leben von zu Hause durch ambulante Pflege ermöglicht werden kann, war Teil des Austausches.

