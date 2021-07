Wolfsburg

Die Linke in Wolfsburg geht mit dem Slogan „Wolfsburg für alle: sozial und ökologisch“ in die Kommunalwahl am 12. September. Oberbürgermeister-Kandidat Bastian Zimmermann stellte am Freitag bei einer Online-Konferenz das Wahlprogramms der Partei vor. Das Papier wurde nicht im stillen Kämmerlein entwickelt: Bei Bürgerforen oder Treffen mit Verbänden wie dem BUND sei „viel Input“ aus der Bürgerschaft berücksichtigt worden, betonte der 37-Jährige.

Linke will soziale Folgen der Corona-Pandemie abmildern

Neben den Kernaspekten wie Arbeitsplatzsicherung und Wohnungsbau geht es vor allem um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Stadt: „Das Thema Mietschulden und Wohnungslosigkeit ist auch in Wolfsburg ein Thema“, so Zimmermann. Hier brauche es frühzeitige Beratungsangebote und eine Umverteilung nicht in Anspruch genommener Finanzhilfen beziehungsweise Aufstockung der Programme für Solo-Selbstständige oder Künstler. „Diese Gruppe muss explizit unterstützt werden“. Die Stadt könne das durch Pandemie und Dieselkrise angehäufte Defizit nicht alleine schultern: „Wir brauchen Ausgleichszahlungen von Land und Bund“, fordert Zimmermann.

Linken-Oberbürgermeisterkandidat Bastian Zimmermann: „Es gilt die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.“ Quelle: privat

Modernisierung der Verwaltung vorantreiben

Zudem wolle man die Modernisierung der Verwaltung vorantreiben und durch Synergieeffekte Geld sparen, doppelte Strukturen abbauen und Abrechnungsverfahren zentralisieren. „Wenn wir die Situation nicht in den Griff bekommen, rutschen wir ins Haushaltssicherungskonzept“, warnt der 37-Jährige. Dann drohten durch Vorgaben der Kommunalaufsicht Kürzungen im Bereich Sport, Soziales und Kultur. Die Stadt müsse ihre eigenen Ansprüche herunterschrauben. „Man muss den Wolfsburger Standard nicht immer so definieren, dass es superteuer wird“, so Zimmermann. „Es gilt die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.“ Die Situation auf der Einnahmeseite könne etwa durch höhere Gewerbesteuern verbessert werden.

Ideen für ökologische Verkehrswende in Wolfsburg entwickeln

Die Linke will den Verlust von Arbeitsplätzen durch die Umstieg von Verbrennern auf ­E-Antriebe verhindern. Etwa indem die Ansiedlung von Firmen Wolfsburg forciert werde, die neue Antriebstechnologien entwickeln. Das reiche aber nicht. Im Prozess unter anderem mit Gewerkschaften und der Politik müsse darüber gesprochen werden, wie man Mobilität weiterentwickeln, das Klima schonen und den Abbau von Arbeitsplätzen verhindern könne: „Wir wollen ein Institut zur Transformation der Automobilindustrie gründen.“

Das Wahlprogramm der Linken auf einen Blick Das Wahlprogramm der Linken in Wolfsburg steht unter dem Motto: „Wolfsburg für alle: sozial und ökologisch“ und enthält unter anderem folgende Kernpunkte: – Corona-Krise: Fokus auf soziale Aspekte, Einsatz für finanzielle Hilfen von Bund und Land gegen soziale und wirtschaftliche Folgen in der Stadt – Investitionen in den sozial-ökologischen Umbau von Wolfsburg und die öffentliche Daseinsfürsorge, verlässliche Personalplanung für die Stadtverwaltung – Transformation: Sicherung bestehender Jobs und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Gründung eines Instituts zur Transformation der Automobilindustrie – Verkehrswende: Verbund für verschiedenen Verkehrsmittel in der Stadt – Mieten: bezahlbarer Wohnraum für alle Stadtbewohner mit 40 Prozent sozialem Wohnungsbau – Vielfalt: Einsatz gegen Ausgrenzung oder Diskriminierung, soziale Staffelung für städtische Angebote

Damit schlägt Zimmerman den Bogen zu einer ökologischen Verkehrswende. Diese müsse kein Widerspruch zur Arbeitsplatzsicherung bei VW sein. „Es bedeutet nicht, dass weniger produziert wird, sondern anders.“ Eine Überlegung: „VW könnte Produkte für die Schiene produzieren.“ Ein zentraler Punkt im Programm sei ein Verkehrsmittelverbund. „Eine Monatskarte der WVG, für die man einmal einen Beitrag bezahlt und damit vom Bus auf den E-Roller oder ins nächste Car-Sharing-Angebot umsteigen kann.“

40 Prozent sozialer Wohnungsbau bei Neubauprojekten

Zentrales Thema der Linken bleibt der soziale Wohnungsbau. Corona habe die finanzielle Situation vieler Wolfsburger verschlechtert, der Bedarf von günstigem Wohnraum sei hoch. „Wir sind die Partei, die an der Seite von Mieterinnen und Mietern steht“, betont Zimmermann. Es brauche eine Kapitalaufstockung der städtischen Wohnungsgesellschaft Neuland, mitfinanziert von Bund und Land. Die Anstrengungen beim sozialen Wohnungsbau müssten verstärkt werden. „Überall wo gebaut wird, muss über einen städtebaulichen Vertrag ein sozialer Wohnungsbau von 40 Prozent festgelegt werden.“ Neben dem öffentlichen komme auch der genossenschaftliche Wohnungsbau in Frage.

Mieten-Stopp-Demo in Vorsfelde: Die Wolfsburger Linke fordert mehr Anstrengungen beim sozialen Wohnungsbau. Quelle: Britta Schulze

Außerdem dürfe man finanziell schwache Familien nicht von sozialen Angeboten ausgrenzen. „Wir möchten, dass alle Menschen am kulturellen Leben teilhaben können“, macht sich Zimmermann für eine soziale Staffelung bei allen städtischen Angeboten stark. Nicht zuletzt müssten Geflüchtete in der Mitte der Gesellschaft ankommen. „Das bedeutet für uns Vielfalt leben.“

Von Christian Opel