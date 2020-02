Bei der Lego-Ausstellung lockt eine automatische Autofabrik

Wolfsburg

Der schiefe Turm von Pisa, eine Schwebebahn und Bart Simpson auf einem Skateboard – mit den kleinen Steinen von Lego lässt sich fast alles nachbauen. Das Phaeno hat am Samstag eine neue Sonderausstellung eröffnet, in der Lego-Liebhaber ihre Modelle präsentieren. Die Fangruppe vom Verein „Steineland Harz + Heide“ zeigt bis zum 1. März rund 100 Exponate, darunter einen Turm mit 21 Etagen, auf denen sich Ritter, Surfer, Superhelden und Stars tummeln.

Bereits eine Stunde nach der Eröffnung am Samstag war das Phaeno gut besucht von Familien mit Kindern. Vor dem Eingang bildete sich eine lange Schlange. „Ich bin absolut überwältigt von der Leidenschaft und der Hingabe der Lego-Fans und davon, welche tollen Ideen dabei herauskommen“, sagte Phaeno-Direktor Michel Junge. Die Skylines von New York, Shanghai und Kopenhagen sind im Phaeno ebenso zu sehen wie Berlins „schwangere Auster“ oder Roms „Trevi-Brunnen“.

Autoproduktion in einer Lego-Fabrik

Zu den Highlights der Ausstellung gehört eine automatische Autofabrik, bei der die Besucher die Farbe ihres Miniautos oder bestimmte Reifen auswählen können. „Die Produktion dauert dreieinhalb Minuten. Das habe ich absichtlich so langsam gemacht, weil die Kinder gerne zusehen und jeden Schritt verfolgen möchten“, sagte Lego-Modellbauer Michael Brandl aus Wien. Am Ende dürfen die Besucher ihr Auto gegen eine Gebühr mit nach Hause nehmen.

An anderer Stelle steht im Phaeno eine große Kugelbahn aus Legosteinen. Einmal ins Rollen gekommen, werden die Kugeln durch abenteuerliche Konstruktionen transportiert: Tunnel, Förderbänder, Riesenräder – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Ausgehend vom Bauplan für den berühmten Todesstern aus Star Wars hat die Fangruppe außerdem neun „Todesstern-Parodien“ entworfen, um dabei ein goldenes Haus zu errichten, Schneelandschaften zu zeigen oder Harry Potter einmal anders in Szene zu setzen.

Die Ausstellungsmacher wollen aber auch, dass die Besucher mitmachen und ausprobieren. Detailreich gestaltete Spieltische laden etwa zu einer Partie „Mensch ärgere dich nicht“ ein. An den Wochenenden können Besucher an einem Mosaik aus rund 35 000 Steinen mitbauen, dessen Motiv für das Event entwickelt wurde. „Unser Ziel ist es, Menschen zur Beschäftigung mit Lego zu animieren“, betonte Phaeno-Chef Junge. Das Bauen von Lego-Modellen sei immer eine Gemeinschaftsarbeit und könne Generationen verbinden.

Lego machte einen Imagewandel durch

Die Fangruppe „Steineland Harz + Heide“ zählt rund 200 Mitglieder im Alter von 3 bis 80 Jahren vor allem im norddeutschen Raum, darunter knapp 70 in der Region Braunschweig. „Das Image von Lego hat sich in den vergangenen Jahren geändert, weg von reinem Kinderspielzeug“, weiß Vereinsmitglied Andreas Alischer. Nicht zu unrecht, wie er meint, denn mit Lego lasse sich auch das Verständnis für technische Abläufe erschließen. Daneben bleibe aber auch für Erwachsene einfach die Faszination am kreativen Umgang mit Lego bestehen. „Mit Lego darf man einfach auch Kind bleiben.“

Eigentlich kaum zu glauben: Einige der Lego-Modelle werden nach der Ausstellung im Phaeno von ihren Machern wieder auseinandergebaut. Dann entstehen aus den kleinen Steinen neue Stadtlandschaften und Traumwelten.

Die Öffnungszeiten Die Sonderausstellung „phaenoBRICKS“ ist noch bis Sonntag, 1. März, zu sehen. Das Phaeno ist dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Florian Heintz