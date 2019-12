Hier trifft sich Wolfsburgs Drogenszene

Fast 20 Jahre lang hat Sozialpädagoge und Sozialarbeiter Udo Eisenbarth in der SonderBar am Tresen gestanden, Kaffee und Spritzbesteck für Heroin ausgegeben, Süchtige beraten und Streitereien geschlichtet.

Frage: In den letzten 20 Jahren hat die SonderBar über 920.000 Teile Spritzbesteck ausgegeben. Haben Sie deswegen manchmal Gewissensbisse?

Antwort: Früher war so etwas tatsächlich vom Betäubungsmittelgesetz verboten, weil man quasi Beihilfe leisten würde. In den Neunzigern kam jedoch die akzeptierende Drogenarbeit auf, und so halten wir es hier auch. Wenn ich jemandem eine Spritze reiche, ist das Signal nicht: „Los, Junge, lass es krachen!“ Jeder hier weiß ja selbst, was er tut und wie schädlich es ist. Aber wer an der Nadel hängt, würde unter allen Umständen spritzen, auch mit gebrauchtem Besteck. Und wer schon so weit unten ist, soll zumindest nicht noch unnötig Krankheiten riskieren. Wir versuchen, einen Schutzraum vor Kälte, Gewalt und Ausgrenzung zu bieten.

Frage: Wie ist das Miteinander in der SonderBar, wenn so viele drogensüchtige Menschen zusammenkommen?

Antwort: Der allgemeine Konsens ist: Wer nicht auf seine Sachen aufpasst, ist selbst schuld. Und auch Schlägereien gibt es nicht selten. Und dennoch: Es wird auch viel gelacht.

Frage: Wieso gibt es so viel Gewalt in dieser Szene?

Antwort: Weil die Befriedigung der Sucht an erster Stelle steht. Hinzukommt: Der Stoff, den die Menschen kaufen, ist illegal, deswegen kontrolliert niemand die Qualität. Wer das Gefühl hat, sein Heroin sei zu sehr mit Streckmitteln verdünnt, kann es entweder so hinnehmen oder seinen Dealer selbst zur Rede stellen. Meist hilft das aber wenig. In dem Pulver, das man in Wolfsburg so bekommt, sind nur etwa zwei Prozent Heroin enthalten. In der Regel sind neben Streckmitteln auch andere, zum Teil gefährliche Substanzen beigemischt, um die Wirkung zu steigern. Weder Verkäufer noch Konsument wissen, was alles drin ist.

Frage: Das klingt gefährlich ...

Antwort: Ja, aber auch die Schwankungen in der Stoffkonzentration sind schon riskant. So kann es jederzeit zu einer Überdosis kommen. Als Drogensüchtiger lebt man immer mit dem Risiko, sich mit dem nächsten Schuss umzubringen.

Frage: Sie sagen, der Grund dafür sei die Illegalität. Meinen Sie damit, man sollte harte Drogen wie Heroin legalisieren?

Antwort: Es wäre für die Gesellschaft vermutlich am billigsten und sinnvollsten, Stoffe wie diesen kontrolliert abzugeben und Grenzwerte wie beim Alkohol festzulegen. Sie sollten weder beworben noch überall verfügbar sein – aber wer sie als erwachsener Mensch kaufen will, sollte das auf sichere Weise können. Verbote kosten uns auf Dauer viel mehr, alleine schon durch die aufwendige Strafverfolgung. Und eine Legalisierung würde manchen Menschen ermöglichen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Sie müssten nicht all ihre Zeit und Energie aufwenden, um neuen Stoff aufzutreiben.

Frage: Hat es Sie nie entmutigt, mit Menschen zu arbeiten, von denen viele nie von den Drogen wegkommen?

Antwort: Nein, es ist eine sinnvolle und unterm Strich schöne Arbeit. Und jeder, der zu uns kommt, trägt selbst die Verantwortung für sein Handeln und könnte sich sogar für einen Entzug entscheiden – so schwer das auch ist. Man kann hier nur arbeiten, wenn man kein Mitleid hat.