„Sommerlernspaß“: Kleine Bienenkunde in der Autostadt

Wolfsburg

Im Rahmen von „Sommer im Park“ bietet die Autostadt nicht nur Kultur und klassisches Freizeitvergnügen. Beim „ Sommerlernspaß“ gibt es außerdem viele Workshops für Kinder in verschiedenen Altersstufen. Auf spielerische Weise können sie dort ihr Wissen vertiefen. Am Samstag ging es um die kleinsten Arbeiter in der Autostadt: die Bienen.

Die meisten Bienenstöcke in der Autostadt sind hoch oben auf dem Dach des Servicehauses. Aber auch hinter dem Seat-Pavillon stehen zwei große grüne Kästen. Die kleinen Besucher, die am Samstag an der kleinen Bienenkunde unter dem Titel „Be(e) Happy!“ teilnahmen, schauten sich das summende Treiben aus sicherer Entfernung von der anderen Seite des Wassers an.

Anzeige

Die Tierwelt in der Autostadt ist sehr interessant

Die Mitarbeiterinnen Melanie Specht und Clarissa Kupetz erklären den Jungen und Mädchen Wissenswertes zu den fleißigen Insekten. Währenddessen kommt der eine oder andere dicke Karpfen in Ufernähe, um mal zu schauen, ob es was zu holen gibt. Die Tierwelt in der Autostadt ist mindestens so interessant wie die Technikwelt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das gilt auf jeden Fall für die sieben- bis zwölfjährigen Workshop-Teilnehmer, die nicht nur gebannt zuhören, sondern auch die eine oder andere Frage stellen. Jayden (8) zum Beispiel wollte wissen, ob die Bienen auch gegeneinander kämpfen und war schon etwas erstaunt, dass sie es nicht tun. „Ich wusste auch gar nicht, dass die Königin nur unten im Bienstock lebt“, sagt er.

Bienen mögen nur bestimmte Blumen

Das ist so, damit aus dem oberen Teil des Bienenstocks in Ruhe der Honig geschleudert werden kann, ohne das Kammern mit Nachwuchs betroffen wären. Für Felix (10) ist besonders interessant, dass nur bestimmte Blumen für die Bienen infrage kommen und diese geöffnete Blüten haben müssen.

Melanie Specht zeigt ein Beispiel. Nicht weit vom Seat-Pavillon ist ein bienengerechtes Blumenbeet angelegt: Unter anderem warten dort Storchschnabel, Zierlauch, Lavendel und Knöterich auf die Bienen. „Da waren auch noch ganz viele andere Insekten“, berichtet Mila (12) begeistert. Beeindruckt war sie außerdem davon, dass tausende Bienen in einem Volk leben.

Tücher, Bügeleisen und Wachs im Freiraum

Die Kinder lernen bei dem Workshop noch viel mehr. „Ich dachte nicht, dass die Bienen so weit fliegen können“, sagt Jolie (9). Eine Biene fliegt bis zu acht Kilometer weit weg vom Bienenstock. Schnell haben die Kinder zusammengerechnet, dass man da locker auf 16 Kilometer am Tag kommt. „Dabei essen sie nichts von dem, was sie sammeln“, betont Melanie Specht. Eher würde die Biene vor Erschöpfung zusammenbrechen.

Arbeit gibt es dann am Ende auch für die Workshop-Teilnehmer. Im Freiraum der Autostadt warten Tücher, Bügeleisen und etwas, das man nicht in der Autostadt vermutet hätte: Wachs. Das Bienenprodukt, das zur Versiegelung der Waben genutzt wird, steht den Kindern zur Verfügung, um eigene Wachstücher herzustellen. Die eignen sich gut zum Verschließen von Gefäßen oder auch als Butterbrotpapier.

Die Bienenkunde ist noch am Montag, 10. August, und Montag, 17. August. Alle weiteren Angebote unter www.autostadt.de.

Von Robert Stockamp