„Sommerlernspaß“: Autostadt bietet wieder Kreativ-Workshops an

Trotz Corona-Krise zieht mehr und mehr normales Leben in die Autostadt. Am Wochenende starteten unter dem Motto „ Sommerlernspaß“ kreative Workshops für jüngere Besucher. Auch das Ritz-Carlton öffnete wieder seine Türen für Gäste.

Natürlich gelten auch, trotz der Lockerungen, im VW-Erlebnispark Einschränkungen. Etwa Abstands- und Hygieneregeln, Mengenbeschränkungen und in manchen Bereichen auch Maskenpflicht. „Wir sind aber wirklich froh über diese Lockerungen. Nun können wir unseren Gästen endlich wieder etwas bieten, gerade den kleinsten“, betonte Autostadt-Sprecherin Anja Kress. Unter dem Motto „ Sommerlernspaß“ biete man bis 12. Juli auch in diesem Jahr wieder Workshops für Kinder und Jugendliche an. Diese Workshops sind technisch und oder kreativ fokussiert und bieten für jeden Geschmack etwas.

Kreativangebote sind beliebt

Zu den Kreativangeboten zählte der – übrigens ausgebuchte – Textildruck-Workshop. Die Teilnehmer konnten dabei ein Textilstück, etwa einen Turnbeutel oder einen Wimpel, mit Hilfe eines IPads und Folienplotters gestalten. „Das macht echt viel Spaß und man kann am Ende etwas mitnehmen“, schwärmte der Tagesgast Björn (10) aus Kiel. Er lobte die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten des Programmes. Wichtig: Für alle Workshops gilt eine begrenzte Teilnehmerzahl von fünf Kindern, eine Voranmeldung ist Pflicht.

Werkstationen

Doch nicht nur die Workshops sollen die Besucher wieder in die Autostadt ziehen, sondern auch die normalen Angebote. Wie die traditionellen Werkstationen, an denen sich junge und ältere Bastelfreunden selbst verwirklichen können. Auch die Marken-Pavillons der Autostadt sind wieder geöffnet und locken die Gäste in ihre Themenwelten.Aktuell allerdings täglich nur bis 17 Uhr. Das Berliner Mutter-Tochter-Gespann Priya und Lily McMorrow reist momentan quer durch die Bundesrepublik und schwärmte von ihrem Aufenthalt in Wolfsburg und der Autostadt: „Diese Stadt ist so schön und gerade die Autostadt bietet einem so viel“.

Ritz-Carlton geöffnet

Auch Genießer kommen wieder auf ihre Kosten. Neben den Restaurants der Autostadt hat auch das Ritz-Carlton wieder täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Damit die Vorgaben des Infektionsschutzes erfüllt werden können, hat zurzeit jedoch nur die Terrasse des Restaurants geöffnet. Dort kann man bei schönem Sommerwetter einen Cocktail, Longdrink oder eine Kaffeespezialität genießen. Und auch die Poolanlage des Hotels steht den Gästen wieder zur Verfügung.

Die Lockerungen und die steigenden Besucherzahlen lassen das Autostadt-Team positiv in die nähere Zukunft gucken: „Auch für unsere Sommerevents erhoffen wir uns eine ähnlich hohe Nachfrage“, betonte Anja Kress. Die Events der „ Cool Summer Island“ mit einem Mikro-Mobilitätsparcours mit E-Scootern und weiteren Angeboten beginnen am 16. Juli.

