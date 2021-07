Wolfsburg

Mit einem bunten Programm feierte das Kulturzentrum Hallenbad am Samstag sein Sommerfest im Biergarten des Hauses. Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm gab es drumherum vor allem für Familien ein großes Angebot mit Hüpfburg, Kinderschminken und allerlei Bewegungsmöglichkeiten.

„Es ist so schön, dass wir das hier wieder machen dürfen“, freute sich Dominik Bartels. Der Poetry-Slammer, der zu den künstlerischen Stammgästen des Hauses gehört, moderierte den abwechslungsreichen Nachmittag. Ein weiterer Wiederkehrer war der Dresdener Singer-Songwriter Johnethen Fuchs, der das Bühnenprogramm eröffnete.

Johnethen Fuchs bot eine sehr unterhaltsame Stunde

Mit seinem sehr abwechslungsreichen Programm aus Eigenkompositionen bot der Musiker, der schon im vergangenen Jahr während des Sommerprogramms im Biergarten aufgetreten war, eine sehr unterhaltsame Stunde. Mal mehr im Indie-Rock-Stil, dann auch ein bisschen folkig oder blueslastig präsentierte er seine Lieder mit Gitarre und Gesang.

Im Gegensatz zu manch anderem Solokünstler zeigte Fuchs, wie man seinen eigenen Stil finden kann und sich trotzdem musikalisch vielfältig aufstellt. Ein großer Bonus war dabei seine außergewöhnliche Stimme, mit der er zwar eher in höheren Tonlagen unterwegs war, das aber trotzdem mit einer ordentlichen Rock-Röhre unterlegte.

Zur Galerie Am Samstag hat das Hallenbad ein großes Sommerfest im Biergarten veranstaltet. Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm gab es vor allem für Familien ein großes Angebot.

Während der Dresdener sein tolles Programm auf der Bühne spielte, füllte sich so langsam der Biergarten. Schon eine Stunde nach Eröffnung tummelten sich viele Leute in gebührendem Abstand auf der Freifläche vor dem Hallenbad. Vor allem Familien nutzten die Gelegenheit. Denn wo in Wolfsburg kann man sonst so gemütlich im Schatten der Bäume sitzen, während die Kinder sich ordentlich austoben können?

Das Publikum war bei fast jeder Nummer mit eingebunden

Auch die Jüngsten zeigten sich begeistert von den Duo „Klirr Deluxe“. Die Künstler Pierre Scheffler und Julian Böhme, die als Ron und Salim auftraten, gestalteten ihre Show aus einem schönen Mix aus Clownerie, Jonglage und Zaubertricks. Das Publikum wurde bei fast jeder Nummer in irgendeiner Art eingebunden. Und nicht nur die jüngsten Zuschauer amüsierten sich über die vermeintlichen Tollpatschigkeiten der beiden.

Aus dem eigenen Haus wurde ebenfalls etwas geboten. Das Gesangsensemble des Tanzendes Theaters Wolfsburg, dass von Beginn an Bewohner des Hallenbads ist, unterhielt mit einem breiten Reigen modernen Musikguts. Ensembleleiterin Cinzia Rizzo bietet beim Tanzenden Theater übrigens auch Chor-Kurse für Kinder ab neun Jahren und Kinder ab zwölf Jahren an.

Von Robert Stockamp