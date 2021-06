Sommerbühne in Wolfsburg: Heiße Rhythmen im Barockgarten

Alt-Wolfsburg

Im vergangenen Jahr wurde sie schmerzlich vermisst, nun gab es am Wochenende zumindest eine kleine Version der beliebten Internationalen Sommerbühne. Nicht im Schlosshof und nur für 150 Zuschauer zugelassen, fand sie dieses Mal im Barockgarten statt. Den Auftakt der zweitägigen Veranstaltung machte am Freitagabend das Trio „Cuba Vista“.

Das Wetter hätte kaum passender sein können. An einem lauen Sommerabend mit gemütlichen Barockgarten genoss das Publikum einen Abend mit karibischer und mittelamerikanischer Musik. Das war eigentlich die ideale Atmosphäre, um unbeschwert zu mitreißenden Rhythmen zu tanzen. Doch natürlich galt in Corona-Zeiten Sitzplatzpflicht.

Besucher wippten auf den Stühlen mit

Viele Besucher wippten dann eben auf den Stühlen mit. Das freute auch die Musiker, wenn auch Sängerin Mireya Coba Cantero noch nicht ganz zufrieden mit dem Hüftschwung war. Das war aber nur eine kleine neckische Anmerkung.

Trotz der hohen Hygiene-Auflagen waren die beiden Veranstaltungen ein absoluter Renner. Die Registrierung zur kostenfreien Veranstaltung musste online erfolgen. Es war ein aktueller negativer Schnelltest erforderlich; Abstand halten und Handdesinfektion inklusive.

Die Karten waren schnell weg

Doch das hielt die Freunde kultureller Veranstaltungen in keiner Weise ab. Das Gegenteil war der Fall. „Die Karten für das Cuba-Vista-Konzert waren innerhalb von vier Stunden weg“, erzählte Ingrid Eichstädt, stellvertretende Leiterin des veranstaltenden MK2 und verantwortlich für die Sommerbühne.

Die Sommerbühne in Fotos:

Zur Galerie Das Trio „Cuba Vista“ spielte im Barockgarten

Am Ende des ersten Verkaufstags waren dann alle Karten weg. Auch die Plätze, die trotz Reservierung am Ende abgeholt wurden, fanden am Veranstaltungsabend noch Abnehmer. Es gab genug Interessierte, die sich in die Warteschlange stellten, um noch ein Eintrittsbändchen zu ergattern. Die große Resonanz zeigte, wie wichtig es war, diese 30. Sommerbühne auch unter widrigen Corona-Umständen zu veranstalten.

Der erste Auftritt seit langer Zeit

Für die Musiker war es der erste Auftritt seit langem. Das merkte man ihnen zu Beginn auch ein bisschen an. Es dauerte etwas, bis sie so richtig in den Flow kamen. Aber dann war es ein großes Vergnügen. Trotz der großen Entfernung zwischen Musikern und Publikum sprang der Funke über. Das lag nicht zuletzt auch an der hohen Professionalität der Künstler.

Der aus Venezuela stammende Felipe Rengifo Mandingo spielte wunderbare Rhythmen auf seinen Trommeln. Sängerin Cantreo brachte mit ihren Marakas zusätzliche Percussionselemente ein. Bandleader Ingo Mützel spielte dazu E-Gitarre, wobei er mittels eines Loopers erst den Rhythmus einspielen und dann darauf noch Solopassagen spielen konnte.

Zu hören waren bekannte kubanische Stücke wie „Chan Chan“ oder „El Cuarto de Tula“, aber auch interessante Latin-Bearbeitungen in Spanisch von Songs wie dem Beatles-Stück „Can’t Buy me Love“ oder dem 70er-Rockklassiker „Hotel California“. Sogar eine Version des Rosenstolz-Stücks „Ich bin Ich“ mit deutschem Text spielte das Trio.

Von Robert Stockamp