Wolfsburg

Mit märchenhaften Exkursionen in die Welt orientalischer Mythen ist am Wochenende die Jubiläumsveranstaltung „Internationale Sommerbühne“ der Stadt Wolfsburg zu Ende gegangen. Kleine und große Besucher waren eingeladen zu insgesamt fünf Nachmittags- und Abendvorstellungen im Schlosspark, wo das Ensemble des Berliner Anu-Theaters seine Gäste in die „Stadt der Erzähler“ einlud.

Am Nachmittag folgten ganze Familien den Spuren von Yunus auf einer Weltreise, der durch ein Labyrinth von sagenhaften Bildern und Texte führte. Am Abend dann traten die Figuren aus insgesamt sechs Märchen höchstpersönlich auf und entführten die Teilnehmer mit Musik, Spiel, Wort und Tanz zurück in die Zeit der sagenhaften Märchenerzählerin „Sheherazade“ aus 1001 Nacht.

Zur Galerie Bei der Internationalen Sommerbühne folgten am Nachmittag ganze Familien den Spuren von Yunus auf einer Weltreise, der sie im Schlosspark durch ein Labyrinth von sagenhaften Bildern und Texte führte.

Rund 700 Besucher kamen zum Finale der Sommerbühne

Trotz Corona-Einschränkungen war die Resonanz auf das Finale der Sommerbühne zufriedenstellend. Das bestätigten Ingrid Eichstädt, beim städtischen Kulturwerk zuständig für die Sommerbühne, und Theaterchefin Bille Behr: „In aktuell schwierigen Zeiten und bei den für Oktober ungewöhnlichen Temperaturen können wir mit den insgesamt rund 700 Besuchern letztlich zufrieden sein“, sagte sie.

Eingeladen zur 30. Internationalen Sommerbühne hatte auch in diesem Jahr das Kulturwerk im M2K, das bereits im Juni mit zwei gut besuchten Konzerten im Barockgarten erfreuliche Erfolge verzeichnete. Nun, nach dreimonatiger Unterbrechung, ein weiterer Höhepunkt: Kaum war die Dunkelheit hereingebrochen, da spazierten die Besucher in 30er Gruppen durch ein erleuchtetes Labyrinth. 1000 schneeweiße Baldachine, undurchschaubare Barrieren aus meterhohen Stoffen wiesen den Weg zu den sechs Spielstationen. Und die hatten es nahezu ohne Ausnahme in sich: Wer die noch relativ harmlosen Geschichten um Seefahrer Sindbad oder die Räuberbande von Ali Baba erwartet hatte, sah sich getäuscht. Hier konnten Wolfsburgs Besucher mit einem gewissen Gänsehautgefühl nachvollziehen, was die Erzähler – im damaligen Orient hochgeschätzt – am flackernden Lagerfeuer überbrachten: Geschichten von drakonischen Strafen, die Übeltätern und auch Übeltäterinnen drohten, von abgeschlagenen Gliedmaßen und nicht selten von Exekutionen, wo gleich in Massen die Köpfe rollten. Der anmutigen Sheherazade drohte eben dieses Schicksal, dem sie nur entging, weil sie den mordenden König „Scharyar“ 1001 Nächte lang spannende Märchen erzählte. Zuvor hatte der grausame Herrscher nämlich seine sämtlichen Ehefrauen nach der ersten Hochzeitsnacht umbringen lassen. „Schahryar“ übrigens – die Namensgleichheit ist sicherlich nicht zufällig – dürfte der Gründervater überspitzter Ehrvorstellungen sein, die noch heute von Teilen der arabischen Welt gelebt werden.

Zur Galerie „Sheherazade“: Bei der Internationalen Sommerbühne traten abends die Figuren aus insgesamt sechs Märchen höchstpersönlich auf. Darstellungen voller Gewalt sprachen sich für das genaue Gegenteil aus: Nämlich dafür, durch Geduld Grausamkeit zu vermeiden.

Jede Geschichte soll eine Botschaft überbringen

An weiteren Stationen wartete der bekannte Flaschengeist „Dschinn“, man freute sich über den klugen Affen, der ein Krokodil überlistet, hörte vom klugen Arzt Duban, der seinen kriegslüsternen König Yunan besänftigt. „Jede diese Geschichten soll selbstverständlich eine Botschaft überbringen“, sagt Bille Behr, die gemeinsam mit Ehemann Stefan das Berliner Theater leitet. Diese richte sich in erster Linie an das erwachsene Publikum, im Orient wie heute auch im Okzident: „Es geht darum, Konflikte auf die gewaltlose Art zu vermeiden und durch Geduld Grausamkeiten zu verhindern.“

Trotzdem lief manchem Besucher ein kalter Schauer über den Rücken, teilweise bei der Darstellung drakonischer Strafen, teilweise durch die ungewöhnlich kühlen Abendtemperaturen. Das Publikum war dennoch fasziniert. Die beiden Freundinnen Karin Schmaida und Brunhilde Keiser hatten angespannt die Vorstellung verfolgt, waren dann voll des Lobes: „Es was ganz Neues, Wunderbares“, sagte Schmaida. „Ein ganz besonderer Abend“, so Keiser. „Das Kommen hat sich gelohnt.“

Von Burkhard Heuer