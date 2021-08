SommerSinne in Wolfsburg: Wunderbare Balladen und kraftvoller Punk

Stadtmitte

Wieder mal einen bunten Musikmix boten die „SommerSinne“ am Freitag auf dem Hugo-Bork-Platz. Die veranstaltende Wolfsburg Wirtschaft- und Marketing (WMG) lud die Sängerin Sonja Erichsen und die Punkrock-Band „Amy Baker“ ein. Während Erichsen vor allem wunderbare Balladen präsentierte, ging es am Abend rockig ab auf der Bühne.

Die Sängerin strahlte über das ganze Gesicht. Es war ihr erster Solo-Auftritt seit vielen Monaten. In der Woche zuvor war sie schon mit dem Trio „Pimp my Mood“ auf der Bühne am Hugo-Bork-Platz. Die leider sehr geringe Zuschauerresonanz konnte ihr daher die Gesangsfreude so überhaupt nicht nehmen. „Es ist außerdem mein erster Urlaubstag“, verriet sie.

„Ich bin eine Balladen-Tante“

Begleitet vom Hannoveraner Pianisten Helge Adam sang sie unter anderem Lieder aus dem Standardbuch des Jazz wie „Cheek to Cheek“, „What a Difference a Day Makes“ oder „Fly me to The Moon“. Hinzu kamen aber auch sanfte moderne Stücke.

Die Fotos zum Konzert:

„Wer mich kennt, weiß, dass ich eine Balladen-Tante bin“, sagte sie. Und das war auch gut so. Stücke wie Justin Timberlakes „Cry me a River“ oder „Old And Wise“ vom Alan Parsons Project intonierte sie in wunderbarer Weise.

Toller Auftritt von Sonja Erichsen

Sonja Erichsens sehr gute Gesangstechnik war es, die aus diesen Stücken keine Schnulzen machte, sondern ruhige Lieder, die berührten. Mit ihrer klaren Stimme, einer sehr exakten Artikulation und unprätentiöser Interpretation gelang ihr eine gute Balance aus gefühlsintensivem und druckvollem Gesang. Ein gelegentliches leichtes Hauchen im Hintergrund rundete das Gesamtbild ab.

Ganz anders präsentierte sich dann die Wolfsburger Band „Amy Baker“. Da gab es nur eine Richtung: druckvoll immer direkt nach vorne. Da wurden selbst Lieder „Himbeereis zum Frühstück“ oder „The Unknown Stuntman“, der Titelmusik aus der 80er-Serie „Ein Colt für alle Fälle“ zur deftigen Punknummer.

Punkig war nur der Rhythmus

Punkig war dabei nur der Rhythmus und der Druck nach vorne. Während man in diesem Genre eigentlich einigermaßen koordinierten Krach erwartet, spielten die erfahrenen Musiker mit genauso ausgelassener Freude, aber auch großer Präzision an den Instrumenten. Vor allem Schlagzeuger Marc „Paul“ Schmitz spielte auch in hohem Tempo wie ein gut geöltes Uhrwerk, was dem Ganzen den richtigen Drive gab.

Zusammen mit dem Sänger und Gitarristen Tobias Kramer und dem Bassisten Sven Haase spielte er schon in der Deutschrock-Band „Die Weltenretter“, die 2007 den Jurypreis des Wolfsburger „Local Vision Song Contests“ gewann. Mit Gitarrist Daniel Richter und Sängerin Anika Neumann sind sie nun schon seit ein paar Jahren als „Amy Baker“ unterwegs und auch über die Region hinaus bekannt.

Das zahlreich erschienene Publikum feierte am Freitagabend gemeinsam mit der Band eine Party auf dem Hugo-Bork-Platz. Schließlich ließen sich Lieder wie „Sweet Dreams“, „Tarzan Boy“ oder „These Boots Are Made For Walking“ auch in der speziellen Version der Band gut mitsingen.

Von Robert Stockamp