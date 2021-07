Stadtmitte

Mit einer großen Party ging am Samstagabend das „SommeSinne“-Wochenende unter dem Glasdach am Hugo-Bork-Platz zu Ende. Die Wolfsburger Kultband „Pretty in Pink“ begeisterte das Publikum mit Rockabilly und Rock’n‘Roll.

Angekündigt waren sie für ein 60 Minuten. Darum hatte die Band selbst gebeten, denn nach sieben Monaten ohne Proben war man sich nicht sicher, ob man in der Kürze ein längeres Programm einstudieren könne. Doch die Truppe um Bandleader Jan Sperfeldt übte fleißig mehrmals die Woche, sodass mit Zugaben dann doch ein zweistündiger Konzertabend stattfinden konnte.

Das Wetter passte – die Rock'n'Roll-Band sorgte am Samstagabend im Rahmen des SommerSinne-Festivals in der Wolfsburger Innenstadt für allerbeste Stimmung.

Das war im Sinne des begeisterten Publikums. Die hielt es bei vielen der bekannten Oldies, die sich meist gut mitsingen ließen, nicht immer auf den Sitzen. Es bedurfte zwar einer kurzen Aufforderung von Sperfeldt, aber dann erhoben sich die Zuhörer, tanzten, klatschten und sangen mit.

Das gesamte Programm der SommerSinne Programm unterm Glasdach: Donnerstag, 15. Juli, 15 Uhr: „Stimmig“, Accoustic Musik; 18 Uhr: Doubassin Sanogo und Wapini, Jazz, Blues und Reggae Freitag, 16. Juli, 14.30 Uhr: The Unknown; 18 Uhr: Stürmer Deluxe Samstag, 17. Juli, 15 Uhr: Live-Performance von Tarabea Guastavino; 17 Uhr: R2 Donnerstag, 22. Juli, 17 Uhr: Haerbirds; 19.30 Uhr: Byrdline mit Susy Mondry Freitag, 23. Juli, 16 Uhr: Maritimer Chor Wolfsburg; 18 Uhr: Lieblingssongs mit Geza Gal und Axel Ugde; 20 Uhr: Souluk Samstag, 24. Juli, 15.30 Uhr: T-Tanzstück; 18 Uhr: Live-Musik mit den Hobbits Donnerstag, 29. Juli, 16 Uhr: Phaenomenal; 18 Uhr: Musik aus Westafrika Freitag, 30. Juli, 18 Uhr: Schnulzenreiter; 20.30 Uhr: Skurril Freitag, 6. August, 17 Uhr: Konzert der Zappen.Duster.Band Samstag, 7. August, 15 Uhtr: Pimp My Mood; 18 Uhr: Skyle Freitag, 13. August, 17 Uhr: Konzert Sonja Erichsen; 20 Uhr: Amy Baker Samstag, 14. August, 16 bis 21 Uhr: SommerSinne-Kino präsentiert vom Delphin-Palast Donnerstag, 19. August, 15 bis 15.45 und 16.15 bis 17 Uhr: Wolfsburger Figurentheater Compagnie Freitag, 20. August, von 14 bis 14.45 und 15.15 bis 16 Uhr: Wolfsburger Figurentheater Compagnie; 18 Uhr: Anika Loffhagen Donnerstag, 26. August, 17 Uhr: Duo Emotion; 20 Uhr: M1 – Music One Freitag, 27. August, 18 Uhr: Konzert XXXLutz Band Samstag, 29. August, 17 Uhr: 1700 Jahre Jüdisches Leben, Abschlusskonzert Danubes Banks Programm am Südkopf: Samstag, 17. Juli, 19 Uhr: Italienische Nacht Mittwoch, 28. Juli, 18 Uhr: Poetry-Slammerin Jessy James LaFleur und Cellistin Natasha Jaffe Samstag, 31. Juli, 19 Uhr: Jazzkonzert mit „Swinging Summer Quartett“ Samstag, 7. August, 14 Uhr: Urban Sketching – Schatten zeichnen und rätselhafte Bilder gestalten Donnerstag, 12. August, 20 Uhr: Sternschnuppenregen mit Picknick Freitag, 20. August, ab 16 Uhr: Yoga unter freiem Himmel Samstag, 28. August, 20 Uhr: Konzert „Las Brünettes“

Stadtwerke Orchester: Das Repertoire war breit und bunt

Schon am Nachmittag spielte im Rahmen des SommerSinne- Kulturfestivals am gleichen Ort das Stadtwerke-Orchester Wolfsburg. In einem abwechslungsreichen Programm sorgte das Bläserensemble für gute Unterhaltung. Die Palette des Repertoires war bunt und weit. Das reichte vom „Kleinen grünen Kaktus“bis hin zu Dmitri Schostakowitsch‘ berühmte zweiten Walzer. Mit einem wunderbaren Arrangement interpretierte das Orchester auch die aus dem Film „Sister Act“ bekannte Nummer „I Will Follow Him“. Orchesterleiter Georg Zimnik dirigierte dabei nicht nur musikalisch. In einigen Passagen beschrieben die Posaunen oder die Trompeten Kreise in der Luft. Es war ein rundum gelungener Auftritt, der Musikern und Zuhörern gleichermaßen Spaß bereitete.

Viel los war am Wochenende in der Innenstadt – unterm Glasdach trat am Stadtwerke-Orchester auf, während im Café Kunstpause im Kunstmuseum eine Lesung stattfand.

Am Samstag begann auch die Initiative Kulturquartier mit ihrem Programm für die „Sommer Sinne“. Am Nachmittag gab es eine Yoga-Session neben dem Planetarium. Dann etwas später, genau zwischen den beiden Konzerten am Hugo-Bork-Platz, wurde es vor dem Café Kunstpause am Kunstmuseum skurril-humorig: Die beiden Schauspieler Jürgen Beck-Rebholz und Thomas B. Hoffmann lasen aus Hermann Harry Schmitz‘ Kurzgeschichtensammlung „Der Säugling und andere Katastrophen“. Der Düsseldorfer Schriftsteller, der von 1880 bis 1913 lebte, erzählte in bis zur Groteske überhöhten Geschichten zeitkritisch über die Gesellschaft.

Im Wechsel und teilweise dialogisch verteilt interpretierten Beck-Rebholz und Hoffmann die äußerst amüsanten Geschichten, die auch mehr als 100 Jahre später nichts von ihrem oft schwarz gefärbten Humor verloren hatten.

Von Robert Stockamp