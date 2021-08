SommerSinne: Wolfsburger genießen Kino-Stimmung unter freiem Himmel

Wolfsburg

Kino unter freiem Himmel gab es am Samstag in der Wolfsburger Innenstadt. In Kooperation mit dem benachbarten „Delphin Palast“ zeigte die Wolfsburg Wirtschaft- und Marketinggesellschaft (WMG) auf dem Hollerplatz im Rahmen der Veranstaltungsreihe „SommerSinne“ zwei Filme bei kostenlosem Eintritt.

Gezeigt wurden zwei relativ aktuelle Streifen. Am Nachmittag lief mit „Sonic The Hedgehog“ der Film um die kultige Computerspielfigur, der im Februar vergangenen Jahres erschienen ist. In dem Realfilm ist der Titelheld als Animationsfigur eingebaut. Dieser muss sich nicht nur an ein Leben auf der Erde gewöhnen, sondern auch verhindern, dass der Bösewicht Dr. Robotnik (Jim Carrey) die Weltherrschaft an sich reißt.

Im zweiten Film am Abend war das gesamte Who-is-Who der deutschen Filmbranche vereint. In „Das perfekte Geheimnis“ wirken unter anderem Wotan Wilke Möhring, Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Jella Haase und weitere namhafte Schauspieler der ersten Riege mit.

„Das perfekte Geheimnis“ überzeugte mit guten Dialogen

Das schlau konzipierte Ensemblespiel war Ende 2019 erschienen. Der Streifen ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme der vergangenen Jahre. In der Komödie entpuppen sich bei einem gemeinsamen Essen durch ein ganz besonderes Spiel viele Geheimnisse: Jeder muss an diesem Abend seinen Freunden alle Nachrichten und Fotos zeigen, die über das Smartphone ein- und ausgehen. Ein Großteil der Handlung findet dabei über sehr gut gestaltete Dialoge statt. Ein bisschen Action gibt es dann auch noch.

Zur zweiten Vorstellung versammelten sich immerhin etwa 50 Besucher unter dem Glasdach. Die Nachmittagsvorstellung war nicht ganz so gut besucht. Dabei sorgte die moderne Technik schon dafür, dass man auch bei strahlendem Sonnenschein die Filme gut schauen konnte. Eine leistungsstarke LED-Wand auf der Bühne brachte das richtige Bild. Die Bühnenbeschallung, die auch für die Konzerte eingesetzt wird, sorgte für einen ordentlichen Sound.

Das etwas andere Kino-Konzept ging auf

Die Atmosphäre war außergewöhnlich, obwohl ein Freiluftkino immer etwas Besonderes ist. Allerdings: An Tisch-Bank-Kombinationen sitzt man da eigentlich eher selten. Das Konzept ging aber trotzdem gut auf. Bei Essen und Trinken ließen sich die Filme genießen. Wer mochte, konnte sich sogar Popcorn aus dem Delphin Palast holen.

Von Robert Stockamp