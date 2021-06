Wolfsburg

Der Sommer wird gut – das gilt offenbar insbesondere für die Kultur in Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg und die WMG erhalten eine finanzielle Förderung für das Programm „SommerSinne“. Der Plan: Vom 3. Juli bis zum 29. August steht in der Porschestraße mindestens eine Bühne zur Verfügung – für Musik, Theater, Tanz, Literatur, Kabarett, Kunst und überhaupt alles, was Menschen kulturell begeistert. Bis zum 16. Juni können sich Bands, Vereine, Gruppen oder einzelne Personen bei der Wolfsburg Marketing bewerben.

„Die ersten Anfragen haben wir schon“, sagt Frank Hitzschke, City-Manager der WMG. Und das nicht nur aus Wolfsburg: Die Sehnsucht, endlich wieder auf eine Bühne vor Publikum zu stehen, ist in ganz Deutschland riesig. Und dass Wolfsburg zu den Städten gehört, die den Zuschlag von der Kulturstiftung des Bundes für ein Kultur-Revival-Programm bekommen haben, hat sich schnell herumgesprochen.

Frank Hitzschke, City-Manager der WMG: „Die ersten Anfragen haben wir schon.“ Quelle: WMG

Geld für Kultur Unter dem Motto „Kultursommer 2021“ hat die Kulturstiftung des Bundes Geld locker gemacht: 30 Millionen Euro stehen für einen Neustart der durch Corona gebeutelten kulturellen Szene deutschlandweit insgesamt zur Verfügung. Bewilligt wurden im Rahmen des Programms 117 Anträge: 63 kreisfreie Städte und 54 Landkreise werden bundesweit unterstützt. Wolfsburg „SommerSinne“ ist eines von zehn in Niedersachsen berücksichtigten Formaten. Bis zu 116.000 Euro Förderung sind drin – abhängig von der konkreten Ausgestaltung des Open-Air-Programms. Eine Übersicht über alle im „Kultursommer 2021“ geförderten Projekte gibt es im Internet: https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/kultursommer2021.

„Vorrangig behandelt werden bei der Bewerbung lokale und regionale Akteure, die aus Wolfsburg oder dem Wolfsburger Umland stammen“, sagt Katrin Kahl. Wobei auch Wurzeln in oder Verbindungen nach Wolfsburg sowie ins Braunschweiger Land durchaus zählen. Sollten also etwa die Mitglieder von „Oomph“ recht spontan einen Auftritt in der VW-Stadt planen, da das eigentlich geplante Rockharz-Open-Air erneut abgesagt wurde, oder falls sich die Wingenfelder-Brüder bei ihrer Tour-Planung auf ihren Wolfsburger Bassisten Volker Rechin berufen – die „SommerSinne“ sind zwar kein Festival, aber sie wären zumindest eine Gelegenheit für einen Gig. „Also ich wäre für alles offen“, sagt Rechin, der zusammen mit Sebastian Demmin in der Formation „3 miles to essex“ auch selbst als Sänger auf der Bühne steht und im Februar mit „Eyes to the light“ im NDR-Nachtclub von Paul Baskerville zu hören war.

Acht Wochen Platz für Auftritte

Aber auch Chöre oder Schulorchester, Autoren und Autorinnen, Magier und natürlich das Tanzende Theater sind aufgerufen. Für einige wird es vielleicht nicht ganz so einfach sein, ihre Mitglieder nach langer Probe-Pause zu reaktivieren. Auftritts-Möglichkeiten gibt es innerhalb der acht Wochen jedenfalls reichlich: dienstags bis donnerstags ab 15 Uhr sowie freitags und samstags ab 12 Uhr. WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer freut sich schon sehr, gerade weil im ersten Halbjahr 2021 viele Veranstaltungen in der Innenstadt nicht stattfinden konnten, die eigentlich für eine Belebung der City sorgen sollten. Jetzt will die WMG in Kooperation mit dem städtischen Kulturbereich richtig aufdrehen. Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Kulturdezernent, betont: „Wolfsburg ist eine Stadt mit einer bunten und engagierten Kulturszene. Wir sind sehr froh, dass alle nach dieser langen Durststrecke bei den SommerSinnen wieder Kreativität entfalten können.“

Digitale Bewerbungsformulare gibt es auf der Webseite der WMG, mindestens 15 Minuten bis zu zwei Stunden dürfte das Bühnenprogramm dauern. Bei weiteren Fragen steht für Interessierte das Citymanagement werktags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 05361/899485 bereit.

Von Andrea Müller-Kudelka