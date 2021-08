Stadtmitte

Kino unter freiem Himmel und umsonst: In Kooperation mit dem Delphin-Palast präsentiert die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im Rahmen der SommerSinne-Kulturwochen am Samstag, 14. August, zwei Kinofilme auf dem Hugo-Bork-Platz. Von 16 bis 17.40 Uhr wird der Kinderfilm „Sonic the Hedgehog“ und von 19 bis 21 Uhr der Familienfilm „Das perfekte Geheimnis“ gezeigt.

„Von Live-Musik über Zauberkunst bis hin zu Tanzaufführungen – die SommerSinne bieten ein abwechslungsreiches Programm. Umso mehr freuen wir uns, den Besucherinnen und Besuchern mit dem Kinoprogramm ein weiteres Programmhighlight bieten zu können “, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

„Sonic the Hedgehog“: Auch dieser Film läuft am Samstag, 14. August, beim Open-Air-Kino in der Wolfsburger Innenstadt. Quelle: dpa

Open-Air-Kino: Das müssen Zuschauer beachten

Der Zutritt ist kostenfrei und ab 15 Jahren nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren müssen keinen Nachweis erbringen. Ein mobiles Testzentrum bietet die Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Trailer zu „Das perfekte Geheimnis“:

Die Besucherinnen und Besucher müssen sich jedoch über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular zur Veranstaltung anmelden. Der Einlass beginnt um 15 Uhr.

Wer möchte, kann zwischen den beiden Filme sitzen bleiben

Wer beide Filme schauen möchte, kann zwischen den Filmen sitzen bleiben. Die Veranstaltungsfläche bleibt dauerhaft, auch zwischen den Vorführungen, geöffnet. Vor beiden Filmen wird ein kurzer Spot des Delphin-Kinos gezeigt, danach gibt es keine weitere Werbung. Und natürlich gibt es auch Popcorn.

Die SommerSinne finden noch bis zum 29. August statt. Alle weiteren Programmpunkte und Informationen rund um die Veranstaltung finden sich unter www.sommersinne.de. Auch das Kulturquartier beteiligt sich mit einem bunten Programm an den SommerSinnen. Das Programm findet sich unter www.kulturquartier-wolfsburg.de/sommersinne.

