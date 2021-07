Wolfsburg

Eine berührende Stunde Kunst erlebten die Besucher im Café Kunstpause am Mittwochabend. Spoken-Word-Artistin Jessy James LaFleur trug sehr persönliche und kritische Texte vor. Begleitet wurde sie am Cello von Natasha Jaffe. Die Veranstaltung fand im Rahmen der „Sommer Sinne“ des Kulturquartiers statt und war gleichzeitig eingebettet in die Reihe „VW Art4All“ des Kunstmuseums.

Eine poetische Umarmung für das Publikum

Das war keine einfache Kost. In Jessy James LaFleurs Texten ging es unter anderem um die Spätfolgen der Kolonisierung, die Ausbeutung der Entwicklungsländer, Abtreibung und zerbrochene Seelen. Zum Glück gab es am Ende dann noch eine poetische Umarmung mit einem wundervollen Text über tiefe Zuneigung. Das Publikum war berührt und begeistert, applaudierte am Ende so lange, bis es noch eine Zugabe gab.

Beeindruckend war die performance-artige Darstellung, mit der die Künstlerin die Texte in fast gesanglicher Rhythmik vortrug, dabei viel auch mit ihrem Körper sprach. Verstärkt wurde der Ausdruck durch das Cellospiel von Natasha Jaffe, die die Begleitung selbst komponiert hatte.

Bewegende Texte über die eigenen Biografie

Die Kunst LaFleurs ist biografisch. „Die Leute fragen mich oft, ob ich das wirklich alles erlebt habe“, sagte sie und betonte: ja, das ist wirklich aus ihrem Leben. Das war sehr bewegt. Die Schule brach sie ab. Mit 16 wurde sie ungewollt schwanger, geradezu in eine Abtreibung getrieben, hatte jedoch früh eine Fehlgeburt. In dem Text „Kümmer dich“ erzählte sie am Mittwoch auch diese Geschichte.

Aufgewachsen in der deutschen Gemeinschaft Ostbelgiens bezog sie auch Stellung zur Kolonialgeschichte Belgiens, die zurückgeht auf König Leopold II., der den Kongo 1885 in Privatbesitz nahm und brutal ausbeutete. Obwohl er 1908 den Besitz an Belgien abgeben musste, dauerte die Kolonialherrschaft noch bis 1960. „Der Mensch vergisst nicht, er verdrängt nur“, sagte Jessy James LaFleur. Noch heute müssten die Menschen in Entwicklungsländern leiden, um den Wohlstand der Industriestaaten zu sichern.

Die Poetin ist der Stadt Wolfsburg eng verbunden

Wesentlich freudiger war der Workshop, der vor dem Auftritt im Planetarium stattfand, organisiert vom Scharoun Theater, das schon 2018 mit der Künstlerin zusammenarbeitete bei ihrer der Produktion ihres ersten Theaterstücks, das auch auf der Hinterbühne gezeigt wurde. Nicht nur deswegen ist LaFleur der Stadt eng verbunden. „Ich bin ein glühender Anhänger des VfL Wolfsburg“, verkündete sie während des Auftritts. Auch in dem Fanfilm „20 – der Stress lohnt sich“ wirkte sie mit.

Die Teilnehmerinnen des Workshops waren sehr begeistert. Noemy Mackari, Frauke und Frederike Geick aus Wolfsburg ließen es sich im Anschluss nicht nehmen, auch noch den Auftritt ihrer Workshopleiterin anzuschauen. „Es war ein tolles Umfeld. Man hat sich sehr sicher gefühlt“, erzählte die 21-jährige Noemy Mackari. Für sie alle war es das erste Mal, dass sie Slam Poetry entwickelt und dann aufgeführt haben. „Sie hat uns dazu gebracht, aus einem Strichmännchen in kürzester Zeit eine Geschichte zu machen“, sagte Frederike Geick. Die vier Stunden seien wie im Flug vergangen.

Von Robert Stockamp