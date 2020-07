Innenstadt

Ohne die riesige Bühne aus dem vergangenen Jahr, aber dafür mit vielen kleineren Angeboten startete die Autostadt ihr Programm „Sommer im Park“. Das Konzept kam gut an und lockte am ersten Wochenende viele Besucher an.

„Es tut so gut, wieder vor Publikum auftreten zu dürfen“, freute sich Ben Barritt am Samstagnachmittag. Der aus London stammende und in Berlin lebende Musiker war Teil des musikalischen Programms, das von jetzt an freitags bis sonntags in der Autostadt geboten wird.

Drei kleine Bühnen sind über das Gelände verteilt. So wollte man die Besucherströme möglichst entzerren, was auch gut funktioniert hat. Denn viele Besucher waren in die Autostadt gekommen und verteilten sich so locker über das Gelände.

Kleine Musik-Acts statt großer Bühne

Auf der einen Bühne spielte das Duo „Berge“. Marianne Neumann und Rocco Horn spielen live eigentlich gerne mit einer großen Band. Doch ihre Lieder mit nachdenklichen und mahnenden Texten waren so stark, dass sie auch in der kleinen Besetzung gut funktionierten.

Ganz anders war der Auftritt des chilenischen Musikers Miguel Montalban. Er spielte E-Gitarre zu vorher aufgenommenen Songs, so dass er praktisch die Band im Koffer dabei hatte. Zu hören waren Klassiker wie Pink Floyds „Money“ oder auch das „Sultans of Swing“ der Band Dire Straits.

Und schließlich war da Ben Barritt mit seinen drei Begleitern. Der Brite spielte seine Songs aus leichtfüßigem Pop mit jeder Menge jazziger Harmonien. Da konnte man wunderbar im Kreis wandern und jeweils eine halbe Stunde der Musik lauschen auf extra aufgestellten Stühlen, die die richtigen Abstände garantierten.

Für die Kleinen gab es zudem jede Menge Möglichkeiten, sich zu bewegen. Eine riesige Hüpffläche sorgte für Spaß. Und da die Kinder Corona-bedingt abgezählt waren, hatte jeder richtig viel Platz, um ausgelassen durch die Gegend springen zu können.

Trotz Corona-Beschränkungen kaum Warteschlangen

Lange Schlangen bildeten sich trotz der Abstandsregeln und Personenbeschränkungen im allgemeinen aber kaum. Durch die Aufteilung aller Angebote über die komplette Außenfläche der Autostadt entzerrte sich das Publikum sehr.

Lediglich vor Cool Summer Island, dem im Kanalwasser schwimmenden Außenbereich, war eine kleine Warteschlange. Denn in die beliebte Gastronomie durften nur 119 Personen gleichzeitig, in den angrenzenden Bootsverleih nur 54 Personen. Die Boote waren bei dem strahlenden Wetter sehr begehrt.

Aber viele Besucher nutzten auch einfach gern die Strandkörbe direkt vor der Insel-Gastronomie. Dort konnten sich die Kinder ebenfalls austoben im großen Kletternetz oder der spannend gestalteten Holzkletterkonstruktion nebenan. Weitere Bewegungsangebote gab es zudem auch an anderer Stelle.

So entstand ein ausgelassenes Urlaubs-Feeling auf dem sehr belebten Gelände der Autostadt. Durch das gut ausgeschilderte Wegeleitsystem kamen sich die Besucher nicht in die Quere, obwohl zeitweise wirklich viel los gewesen ist. Bei Eis, vielen unterschiedlichen Snacks, Live-Musik und den vielen über das Gelände verteilten Angebote ließ es sich wunderbar abschalten.

Der „Sommer im Park“ wird noch bis zum 27. September in der Autostadt stattfinden.

Von Robert Stockamp