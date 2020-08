Stadtmitte

Sehr effektgeladen ist das musikalische Wochenende in der Autostadt. Auf drei Bühnen wird den Besuchern im Rahmen des „Sommer im Park“ wieder ein abwechslungsreiches Programm auf drei kleinen Bühnen geboten. Die WAZ hat am Samstag hineingehört.

Zur Galerie „Wir hatten was mit Björn“, Junk-E-Cat und Jonah traten in der Autostadt auf – hier einige Eindrücke der ungewöhnlichen „Street Music“-Konzerte.

Spärische, jazzige Klänge bot die Gruppe „Wir hatten was mit Björn“. Das Quartett mit dem ungewöhnlichen Namen bot eben solche Musik. Kontrabass, Posaune, Percussion und Gesang spielten allesamt ausgiebig mit elektronischen Effekten, die aber immer songdienlich und nie übertrieben eingesetzt waren.

Sängerin Maika Küster begeistert mit ihrer Sopranstimme

Herausragend war in diesem großartigen Ensemble Sängerin Maika Küster, die mit ihrer wunderbaren Sopranstimme überzeugte. Diese Stimme hätte gar keine Effekte nötig gehabt. An manchen unbearbeiteten Stellen konnte man das ganz deutlich hören.

Aber auch sie spielte viel an den Reglern, was am Ende sehr gut zu den jeweiligen Stücken passte und die entsprechende Atmosphäre des Lieds stark unterstützte. Ein Hingucker war auf jeden Fall das Kofferschlagzeug von Manuel Loos. Der Musiker hatte verschiedene Becken, Percussioninstrumente und Elektro-Drums an dem Reiseutensil verbaut.

Junk-E-Cat arbeitet viel mit Effekten

Noch effektreicher wurde es dann bei Junk-E-Cat. Der Berliner Musiker, der sich nur in Maske zeigt und als Kreatur bezeichnet, spielte verschiedene Saxophone und eine Bassklarinette. Die Einspielungen wurden aufgenommen und in Schleife gespielt, so kam Klangschicht über Klangschicht. Zudem spielte er mit seinen Fingern dazu auf einem elektronischen Pad Rhythmen ein.

Das ergab am Ende einen originären DJ-Sound, allerdings auf einer völlig anderen Stufe als das, was man aus den üblichen Clubs kennt. Und so verwandelte er ständig die Musik, tanzend auf der Ladefläche eines Transporters, manchmal in Nebelschwaden und Licht gehüllt. Das abwechslungsreiche Set faszinierte und begeisterte das Publikum.

Jonah kommen ohne Effekte aus

Nahezu ohne Effekte kam dann das Berliner Duo „Jonah“ daher. Für ihren Auftritt hatten Sänger Angelo Mammone und Gitarrist Christian Steenken allerdings noch einen Schlagzeuger dabei. Und der hatte zumindest ein Drumpad in sein Set eingebaut. Großartige Soundeffekte brauchte die Indiepop-Gruppe allerdings nicht.

Die solide komponierten Songs boten von sich aus eine gute musikalische Struktur. Akustikgitarre und klarer Gesang sorgten zudem für den typischen Indie-Touch. Mammone sang zwar schon mit recht hoher Stimme, verfiel aber zum Glück nicht in diesen so oft zu hörenden weinerlichen Gesang. So war es einfach ein sympathischer, schnörkelloser Auftritt, den „Jonah“ da hinlegte.

Von Robert Stockamp