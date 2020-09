Wolfsburg

Das neunte Wochenende vom „Sommer im Park“ in der Autostadt Wolfsburg steht vor der Tür. Vom 11. bis 13. September treten Musiker in der Autostadt auf, die mit verträumten Jazzlinen, gefühlvollen Folk-Sounds und groovigem Sehnsuchtsreggae die Gäste begeistern wollen. Am Freitag und Samstag von 12 bis 19.30 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 18 Uhr stehen Reema, Guacáyo und Amistat auf den Bühnen vor dem ZeitHaus, am Porsche Pavillon und auf dem Piazza-Vorplatz.

Mit der CD „Lioness“ hat Reema, die Tochter von Sänger und Schauspieler Marius Müller-Westernhagen, sich auf das Wesentliche in ihrer Musik besonnen – ihre leise, wohlklingende Stimme und ihr Gitarrenspiel. In der Autostadt möchte sie eine intime Atmosphäre erschaffen, die beides verbindet. Guacáyo präsentieren groovigen Reggea mit abwechslungsreichen Beats. Die Stimme der Sängerin trifft auf Timbalissounds und Offbeat genauso wie auf Gitarrenriffs aus Pop und Rock. Guacáyos Songs strotzen vor Freiheitsdrang und Sehnsucht und zelebrieren dabei Unabhängigkeit und Gemeinschaft zugleich.

Musik erinnert an eine moderne Version von Simon und Garfunkel

Amistat – das katalanische Wort für Freundschaft haben sich die Zwillingsbrüder Jan und Jo Prasil als Bandnamen und Thema ausgesucht. Ihre gefühlvollen Songs erzählen von besonderen Begegnungen und Geschichten, die sie erlebt haben. Die Musik erinnert an eine moderne Version des Kult-Folk Duos Simon und Garfunkel und soll Raum geben – zum Fühlen und um Kraft zu schöpfen.

