„Søstrene Grene“ kommt in die Wolfsburger City-Galerie

Wolfsburg

Das ist eine gute Nachricht für alle Fans von skandinavischer Dekoration und Wohnartikeln in Wolfsburg: Voraussichtlich im Mai will die dänische Handelskette „Søstrene Grene“ mit einer großen Party eine Filiale in der City-Galerie eröffnen. Der Wolfsburger Store soll ein neues Ladenkonzept mit dem Namen „Retail for the Senses” präsentieren.

Konzept von Søstrene Grene soll Sinne der Kunden ansprechen

Im Erdgeschoss der City-Galerie will Søstrene Grene auf einer Verkaufsfläche von 230 Quadratmetern Artikel für Hobby, Küche, Interieur „Hygge” und mehr anbieten. Kombinieren will das Unternehmen das Ganze mit einem neuen Ladenkonzept: „Retail for the Senses” soll alle Sinne der Kundinnen und Kunden ansprechen und sie „zu einer Entdeckungsreise durch den Store einladen“. Das Sortiment der Einzelhandelskette wechselt regelmäßig, jede Woche will Søstrene Grene in der City-Galerie neue Einrichtungsartikel präsentieren.

Hinter der neuen Filiale steht Unternehmens-Partner Mogens Schmidt, der die mehr als 50 Filialen von Søstrene Grene in Deutschland leitet. Er freut sich darauf, die erste Filiale in Wolfsburg zu eröffnen und das neue Ladenkonzept weiter zu etablieren: „Wolfsburg steht schon lange auf unserer Wunschliste und wir freuen uns auf den neuen, tollen Standort in der City-Galerie.“

Von Anfang an wirbt Søstrene Grene mit den beiden Figuren „Anna und Clara“, die auch im Logo an den Filialen abgebildet sind. Schmidt betont: „Wir freuen uns auf die Eröffnung und darauf, noch mehr Kundinnen und Kunden in der Region in die wunderbare Welt von Anna und Clara einzuladen – jetzt in neuen, abenteuerlichen Kulissen.“

Die dänische Handelskette expandiert

CEO und Mitgründer von Søstrene Grene, Mikkel Grene, hat für sein Unternehmen ehrgeizige Pläne: „Wir werden in den nächsten Monaten weitere Søstrene Grene Filialen eröffnen und hoffen, dass wir im ersten Halbjahr 2022 insgesamt 60 Stores in Deutschland zählen.“ Erst vor wenigen Tagen ist das Unternehmen in Berlin mit der nach eigenen Angaben größte Filiale weltweit an den Start gegangen.

In der City-Galerie: Søstrene Grene soll ab Mai auf 230 Quadratmetern im Erdgeschoss zu finden sein. Quelle: Britta Schulze

Grene hoffe, dass die Kundinnen und Kunden auch in der neuen Filiale in Wolfsburg vorbeischauen und verspricht, dass das neue Ladenkonzept „mit kleinen Überraschungen gespickt“ sei. 

Genaues Datum für die Eröffnung steht noch aus

Die Neueröffnung soll „voraussichtlich im Mai stattfinden“, dann sei auch eine große Feier geplant. Sobald das genaue Datum feststeht, will das Unternehmen darüber informieren

Von der Redaktion