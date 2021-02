Social-Media-Aktion des CMT: Wolfsburger Unternehmer zeigen Gesicht

Wolfsburg

Durch die abermalige Verlängerung des Lockdowns spitzt sich bei vielen mittelständischen Unternehmen die wirtschaftliche Lage zu, sagt der Wolfsburger Verein City Marketing Tourismus (CMT). Der Vorstand will nun seinen Mitgliedern aus Handel, Gastronomie, Hotellerie und mittelständischen Unternehmen ein Gesicht und eine Stimme geben. Auf den sozialen Netzwerken veröffentlicht der CMT seit dieser Woche Video-Statements von Wolfsburger Unternehmern, die über ihre derzeitige Situation berichten.

Appell: Politiker mögen schnelle Lösungen finden und Kunden die digitalen Konzepte nutzen

Michael Ernst, stellvertretender Vorsitzender des CMT Wolfsburg, macht in einem ersten Video auf die Situation der Einzelhändler aufmerksam. Teilweise hätten diese noch keine Fördergelder erhalten. Ernst appelliert an die Politik, schnelle Lösungen zur Unterstützung der Einzelhändler zu finden und bittet die Kunden, die digitalen Konzepte der Händler zu nutzen: „Es gibt viele starke Konzepte: Click&Collect, Virtual Shopping oder Call&Collect. Diese Konzepte gilt es jetzt zu fördern und zu nutzen, um auch zukünftig eine vielfältige Einkaufsstraße zu haben.“

In den nächsten Tagen sollen weitere Video-Statements folgen

In den nächsten Tagen sollen weitere kleine Statements mit einer Länge von 60 bis 90 Sekunden von betroffenen Institutionen oder Branchen folgen. „Wir verstehen uns als Netzwerkverein für Handel, Gastronomie, Hotellerie und Wirtschaft in Wolfsburg und mit unseren Kontakten wollen wir in dieser schweren Zeit unseren Mitgliedern zur Seite stehen“, so Svenja Hohnstock vom geschäftsführenden Vorstand.

„Wir wollen und müssen eine Position beziehen“, ergänzt der geschäftsführende Vorstand Christoph Neumann. Die Aktion sei notwendig. „Wir unterstützen Initiativen wie das Positionspapier der Wolfsburger Wirtschaft gerne, aber wir müssen auch in die Masse gehen und echte Geschichten zeigen, damit man die aktuelle Not tatsächlich sieht.“ Hoteliers oder Gastronomen wüssten nicht weiter. Auch weil zugesagte Fördergelder ausblieben oder schlichtweg nicht ausreichten.

CMT: Wirtschaftliche Auswirkungen hinterlassen Spuren im Stadtbild

Produziert wurden die Statement-Videos von dem Wolfsburger Unternehmen Ingo Bartels, der ebenfalls Mitglied im CMT ist. „Wichtig ist es, dass die Wolfsburger und die Politik einen Einblick bekommen, wie es aktuell in den Betrieben aussieht“, erklärt Ernst. Die Gesundheit stehe an oberster Stelle. „Man darf aber auch nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen außer Acht lassen, die unter anderem das Stadtbild im Handel und in der Gastronomie in Wolfsburg komplett verändern wird.“ Man wolle nicht Mitleid erregen, sondern den Mitgliedern eine Plattform geben, um bei den Wolfsburgern und Politikern auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Die Videos erscheinen auf www.facebook.com/cmt.wolfsburg.

