Skurrile Ideen: So sehen die „Spuckschutze“ der Ostfalia-Studenten aus

Wolfsburg gehörte zu den ersten Städten, die eine Maskenpflicht eingeführt hat. Das brachte Professor Ingo Johannsen an der Fakultät für Fahrzeugtechnik der Ostfalia Hochschule am Standort Wolfsburg auf eine witzige Idee: Die Studenten seines Kurs „Design in der Fahrzeugtechnik“ sollten eine „ Spuckschutzeinrichtung“ für Menschen entwickeln. Und dabei kamen erstaunliche Ergebnisse heraus.

Die sogenannten Spuckschutze aus Plexiglas hängen im Moment in vielen Geschäften, Banken und anderen Einrichtungen zum Beispiel an der Kasse, damit sich mögliche Viren nicht von einem Menschen zum anderen übertragen. Gleichzeitig muss in den Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei der Hausaufgabe der FH-Studenten verschmolzen teilweise beide Varianten miteinander. „Es kamen viele interessante Ergebnisse heraus, einige ließen mich auch schmunzeln“, erzählt Johannsen.

Ingenieure müssen Kreativität lernen

Die Studenten sind im vierten Semester Fahrzeugtechnik, allerdings haben sie bisher mit dem Zeichnen nicht viel am Hut gehabt. „Wir sind alles Ingenieure und denken manchmal zu rational. Das heißt, wir denken zuerst an die Funktionalität und überlassen den Designern das Aussehen“, erklärt Student Luca Mainitz.

Doch diesmal mussten die Wolfsburger Studenten in die Rolle des Designers schlüpfen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Denn die Skizzen sollten laut Johannsen so abstrakt wie möglich sein. Der Präsensunterricht ist wegen des Corona-Virus ausgefallen, dafür fand der Unterricht digital statt. Die Studenten haben sich mit dem Professor und seinem Mitarbeiter Björn Kendelbacher per Videochat ausgetauscht. In zahlreichen E-Mails bekam jeder die Ergebnisse zugeschickt. „Auf viele Ideen der anderen wäre ich niemals gekommen“, gibt Mainitz zu.

Bildergalerie von den Spuckschutz-Skizzen der Studenten:

Zur Galerie Mehr als 16 Zeichnungen sollte jeder Student anfertigen. Eine kleine Auswahl der skurrilen Ideen für die „Spuckschutze“ werden vorgestellt.

Wolfsburger Student entwickelt „Covid-19-Laufball“

Jeder Student sollte 16 bis 36 Skizzen anfertigen. Mainitz zeichnete rund 20 verschiedene Spuckschutz-Modelle auf. Sein Favorit ist der „Covid-19-Laufball“. Die Skizze ist angelehnt an einen Laufball fürs Wasser: Der Mensch steigt in den luftgefüllten Ball und die roten Noppen an den Seiten, die in Gestalt und Form an das Corona-Virus erinnern, sorgen für die nötige Stabilität. „Somit gibt es einen Spuckschutz von allen Seiten, allerdings wird das Einkaufen damit schwierig“, so der 23-jährige Student

Eine weitere originelle Idee entwickelte Fabian Reiter. Der 22-Jährige zeichnete einen Helm, der mit Laserstrahlen die Tröpfchen des Gegenübers abtötet. „Die Tröpfchen werden rechtzeitig erkannt und durch den Laser verdampfen sie“, erklärt Reiter. Auf den „Viren-Laser“ ist er gekommen, weil er an Accessoires gedacht hat, die im Alltag nicht stören und trotzdem erhältlich sind. „Der Helm behindert einen nicht und trotzdem wäre ich immer geschützt“, so der Ostfalia-Student.

