So wirkte sich der Ausfall der Notrufnummern in Wolfsburg aus

Wolfsburg

Wenn man die 112 oder 110 wählt – und es geht niemand ran: Das ist am frühen Donnerstagmorgen passiert. Es gab einen landesweiten Ausfall der Notrufnummer für Polizei und Feuerwehr wegen einer Störung bei der Telekom, wie das Niedersächsische Innenministerium mitteilte.

Betroffen waren alle niedersächsischen Polizeidirektionen – somit auch die Einsatzzentrale der Polizeiinspektion in der Heßlinger Straße in Wolfsburg. In Wolfsburg war die Dienststelle zwischen 4.30 und 5 Uhr nicht erreichbar. „Es gab aber kein vermehrtes Anruferaufkommen, was natürlich auch mit der Uhrzeit zusammenhängt“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Störung über Warn-App NINA und Katwarn herausgegeben

Die Störung trat auch in anderen Bundesländern auf. Die Warnung wurde über die Warndienste Katwarn und NINA durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport eingestellt. Dies geschah, wie es bei dem Ausfall von Notrufnummern vorgesehen ist, mit der höchsten Gefahrenstufe.

Seit 7.13 Uhr sind Notrufe wieder funktionsfähig. Das Innenministerium steht in engem Austausch mit der Telekom, um Informationen zur Ursache zu erhalten und dahingehend Erkenntnisse zu erlangen, damit entsprechende Ausfälle zukünftig vermieden werden können.

Was tun, wenn der Notruf ausfällt?

Wenn die Notrufnummern ausfallen, sind die örtlichen Polizeidienststellen in der Regel auch über ihre Amtsnummern erreichbar. Außerdem besteht die Möglichkeit, zum Beispiel Anzeigen über die Onlinewache der Polizei Niedersachsen (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) zu erstatten. Darüber hinaus informieren die Polizeidienststellen die Öffentlichkeit in solchen Situationen über diverse Social-Media-Kanäle.

