So wirkt sich die Trockenheit in Wolfsburg aufs Grundwasser aus

Wie ist es um die Wolfsburger Wasserversorgung bestellt? Trotz der Niederschläge in den vergangenen Wochen sind die Böden nach zwei Dürre-Sommern noch immer viel zu trocken. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) hat einen Sonderbericht zum Grundwasserstand in Niedersachsen veröffentlicht, der extrem niedrige Grundwasserstände in vielen Regionen feststellt. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) sagte dazu: „Die ersten Anzeichen einer Wasserkrise sind da.“ Die WAZ hat bei der LSW nachgehakt, wie die Situation in Wolfsburg aussieht.

Wasserbedarf ist gestiegen

Auch an Wolfsburg gehen die trockenen Sommer nicht spurlos vorbei: An der Aller sind die Pegelstände besorgniserregend niedrig, im Wolfsburger Stadtwald sterben viele Fichten und Buchen. Auffällig ist zudem: Mit den trockenen und wärmeren Sommern hat sich der Wasserverbrauch erhöht. „In den Jahren vor 2018 hielt sich der Wasserbedarf im Wolfsburger Raum nahezu konstant. In den Jahren 2018 und 2019 lag der Wasserbedarf knapp 10 Prozent höher als das langjährige Mittel der Vorjahre. Dieser Trend zeigt sich auch in 2020 auf gleichem Niveau“, berichtet LSW-Sprecherin Birgit Wiechert.

Aktuell drohen keine Engpässe

Müssen sich die Wolfsburger also bald Sorgen um Einschränkungen bei der Wassernutzung machen? Wiechert beruhigt: „Die Grundwasserkörper in unserer Region gelten als sehr ergiebig, so dass derzeit die Wasserentnahme aus dem zweiten Grundwasserleiter gesichert ist.“ Die LSW fördert ihr Wasser aus etwa 60 Meter Tiefe in den beiden Grundwasserwerken in Rühen und Westerbeck.

Abgestorbene Bäume: Im Wolfsburger Stadtwald sind die Folgen der Trockenheit nicht zu übersehen. Quelle: Roland Hermstein

Sommer werden trockener

Dennoch fällt der LSW ebenfalls eine Veränderung auf. Sie kontrolliert und dokumentiert die Pegelstände der Brunnen und Messstellen regelmäßig: „Im Winter fällt mehr Niederschlag, im Sommer hingegen weniger, so nehmen die trockenen Perioden zu“, sagt Wiechert. Diese Entwicklung bestätigt der Bericht des NLWKN, der in der extremen Trockenheit der vergangenen Jahre eine Folge des Klimawandels sieht.

Extrem niedrige Grundwasserstände im Spätsommer

Während daher besonders im Winter die Hochwassergefahr steigt, kommt es im Spätsommer häufiger zu sehr niedrigen und extrem niedrigen Grundwasserständen. Das muss die LSW bei der Entnahme in Zukunft berücksichtigen. Sprecherin Wiechert betont: „Generell wird nicht mehr Wasser gefördert, als die Grundwasserneubildung im Jahresmittel beträgt.“ Die LSW gehe davon aus, dass die mittleren Niederschlagsmengen in etwa gleich bleiben.

Bewusster Umgang mit Wasser wird wichtiger

Damit es im Sommer nicht zu Engpässen kommt, werde jedoch ein bewusster und vorausschauender Umgang mit dem Wasser noch wichtiger: „Die gesamte Wasserwirtschaft ist besonders während dieser Zeit gefordert, die Entnahmemengen bewusst zu steuern und einzuhalten.“ Das Ministerium von Umweltminister Lies stellt in diesem Zusammenhang jetzt drei Millionen Euro für Konzepte zum Wassermanagement im Haushaltsplan bereit.

