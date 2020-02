So will das Kunstmuseum seine Klima-Bilanz verbessern

Stadtmitte

Alle reden von Nachhaltigkeit und Klimawandel. Das Kunstmuseum redet nicht nur, sondern tut jetzt etwas. Das Haus am Hollerplatz nutzt seit vergangenem Juni Ökostrom, aber Direktor Dr. Andreas Beitin und sein Team haben noch viel mehr vor, auch Maßnahmen, die für sie Mehraufwand bedeuten.

Zum Beispiel wollen sie schauen, ob es möglich ist, Kunstwerke für Ausstellungen nicht im CO2-intensiven Flugzeug aufs umweltfreundlichere Schiff zu verlegen. Andreas Beitin ist überzeugt: „Jeder kann einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten.“

Offener Brief an die Kulturstaatsministerin

Deshalb unterzeichnete er im November 2019 zusammen mit anderen namhaften Museumsdirektoren einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Darin fordern die Unterzeichner eine „zentrale Task-Force, die sich einzig den klimapolitischen Herausforderungen in Museen und anderen öffentlichen Ausstellungshäusern widmet“. Sie wollen ein ökologisches Bewusstsein schaffen und „transparent zeigen“, welche Schritte nötig sind, um ein klimafreundliches Museum zu schaffen.

Einiges ist möglich: Zum Beispiel die eigene Reisetätigkeit zu überprüfen. Reisen sind für die Ausstellungsmacher im Kunstmuseum wichtig. Denn die Kunst, die in Wolfsburg gezeigt wird, kommt aus der ganzen Welt. Gespräche mit den Künstlern, Leihgebern und anderen Museen sind unerlässlich, um anspruchsvolle Schauen zu präsentieren. Aber vielleicht lassen sie sich reduzieren. Darüber denkt das Kunstmuseum intensiv nach.

Kunstmuseum Wolfsburg : Skype-Konferenzen als Alternative

Innerhalb von Deutschland, vielleicht sogar in Europa, lässt sich gut die Bahn nehmen. Aber wie sie es mit Gesprächspartnern in den USA oder anderen weit entfernten Ländern? Die Idee von Andreas Beitin: „Nicht immer, aber dann und wann, hilft vielleicht eine Skype-Konferenz.“ Dieser Videochat ist klimaneutral, die Gesprächspartner sehen sich, sind aber an unterschiedlichen Orten.

Nicht nur Direktor und Mitarbeiter reisen, sondern auch die Kunst. Um die schnell von A nach B zu bringen, wird gern der Flieger genommen. Doch die haben eine rabenschwarze CO2-Bilanz. Deshalb überlegt das Kunstmuseum, sie aufs Schiff zu verlegen. Das dauert aber deutlich länger. Beitin: „Wir müssen dann noch genauer planen, als wir es jetzt schon machen.“

Kunst braucht bestimmtes Raumklima

Museen selbst verbrauchen viel Energie – wegen der Kunstwerke. Um sie dauerhaft zu erhalten, benötigen sie ein bestimmtes Raumklima: Die Temperatur sollte zwischen 19 und 20 Grad sein, die relative Luftfeuchtigkeit bei 53 Prozent. Wie sich das verbessern lasse? Eine Task-Force, die die Museumsdirektoren in ihrem offenen Brief anregten, könnten Lösungen dazu erarbeiten. Die das Kulturstaatsministerium vielleicht mit Geld unterstützt. Das wäre ein gutes Zeichen, so Beitin.

So weit ist es noch nicht, deshalb versucht das Kunstmuseum selbst, seinen CO2-Abdruck zu verbessern: Es bezieht seit Juni 2019 Ökostrom, die Energie kommt also nicht mehr von schädlichen Kohlekraftwerken, sondern aus Wasser- und Windkraftwerken. Außerdem überlegt es, Solarpaneelen auf dem Flachdach zu installieren. Außerdem sollen im Laufe des Jahres Halogenlampen durch energiesparende LEDs ersetzt werden.

Von Sylvia Telge