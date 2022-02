So war die 19. Komische Nacht in Wolfsburger Kneipen und Restaurants

Wolfsburg

Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. Am Dienstagabend fand die 19. Komische Nacht in Wolfsburgs Kneipenlandschaft statt: In insgesamt sechs Wolfsburger Kneipen und Restaurants, darunter zum Beispiel das Lido im Hallenbad und der Lindenhof Nordsteimke, konnten die Gäste schlemmen und dabei Comedy genießen, während fünf teils hochkarätige Comedians derweil von Location zu Location rotierten.

Die Kneipen waren ausverkauft und die Stimmung ausgelassen

Das Konzept Gastro & Comedy ging wieder einmal auf: Die Kneipen waren ausverkauft und die Stimmung herrlich ausgelassen. Beispielsweise im Lido machte Benni Stark, gelernter Herrenausstatter, den Anfang. Mit rasantem Tempo überrumpelte er das Wolfsburger Publikum sympathisch und pointierte gekonnt die Facetten des Shoppings von Frauen für ihre gehorchenden Ehemänner. Auch Kreuzfahrer bekamen ihr Fett weg, weil er durch Auftritte an Bord solch herrliche Dialoge wie „Schläft die Crew eigentlich auch an Bord?“ aufschnappen konnte.

Jeder Künstler hatte 20 Minuten Zeit, um das Publikum – im Idealfall für sich – zu begeistern. Was bei essendem Publikum keine dankbare Aufgabe ist. Allerdings waren die Gäste tatsächlich bestens aufgelegt, mit 2G-plus-Regelung durften alle am Platz die Masken ablegen und befreit lachen, trinken und essen – was für ein Genuss mit einer Riesenportion Humor on top.

Jacqueline Feldmann bei der Komischen Nacht in Wolfsburg: Der Abend kam bei den Wolfsburger Zuschauern gut an. Quelle: Simone Willmann

Die nächste Komische Nacht findet schon im Mai statt

Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, so war es auch im Lido: Nach Bätz aus St. Pauli, Johnny Armstrong aus England und Jaqueline Feldmann aus dem Sauerland toppte Christian Schulte-Loh final alles zuvor Gehörte. Schon beim Betreten der Mini-Bühne, die doch sehr an eine Dusch-Kabine erinnerte, bewies er Schlagfertigkeit und Situationskomik vom Feinsten. Er band das Publikum persönlich mit ein und verarbeitete die Antworten spontan in seiner Dramaturgie – herrlich komisch. Nicht umsonst war er bereits in zahlreichen TV-Talkshows wie bei Markus Lanz oder auch Maybrit Illner Gast – diesen Namen sollte man sich merken. Und das Format ebenso: Die nächste Komische Nacht in Wolfsburg findet bereits am 17. Mai statt, noch gibt es Karten.

Von Simone Willmann