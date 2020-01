Sie zerschlugen Scheiben, legten Feuer und warfen Böller auf Polizisten und Feuerwehrleute. In Westhagen randalierten in der Silvesternacht mehrere Dutzend Menschen. Ein Video zeigt das Ausmaß der Ausschreitungen. Die Anwohner sind fassungslos angesichts des Zerstörungswerks – einige räumen nun selbst mit auf. Eine 82-Jährige will sogar wegziehen.