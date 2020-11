Wolfsburg

Das erste Wochenende mit Teil-Lockdown liegt hinter Wolfsburg. Autostadt, Badeland und andere Freizeiteinrichtungen sind wegen Corona wieder dicht. Kunst und Kultur müssen bis Ende November ebenfalls schließen. Viele Wolfsburger nutzten das schöne Wetter am Wochenende zum Shoppen in der Innenstadt – oder gingen in den Wald.

Zum Joggen, Walken oder für einen gemütlichen Spaziergang. So wie Angelika und Peter Klaus. Sie waren am Samstag im Hasselbachtal unterwegs. Dort war auffallend viel los. „Wir kennen schon so viele Strecke zum Spazieren gehen, aber die ist neu für uns“, verriet das Ehepaar.

Anzeige

Wolfsburger Museen setzen wegen Lockdown auf digitale Angebote

Dass die Museen jetzt wieder dicht sind, bedauert Angelika Klaus. Auf Kunst muss man trotz Lockdown nicht komplett verzichten. Viele Einrichtungen setzen auf digitale Angebote. Die Städtische Galerie hat damit schon beim ersten Lockdown im Frühjahr angefangen – und macht tüchtig weiter.

Zur Galerie Kunst und Kultur gibt es nur digital – Viele Wolfsburger nutzten das Wochenende für einen Spaziergang im Wald

Dabei sind Direktorin Dr. Susanne Pfleger und ihr Team richtig kreativ. Sogar für das beliebte Kunstgespräch in der Mittagspause haben sie mittlerweile ein online-Format entwickelt. Und das funktioniert so: Dr. Pfleger spricht wie bei der Reihe üblich im Schloss über Kunst – aber ohne Zuhörer, dafür mit Kamera. Das Video ist dann über die Facebook-Seite der Städtischen Galerie zu sehen. „Der Dialog zwischen mir und den Besuchern fällt zwar flach, aber wir bleiben in Kontakt – nur anders“, erklärt die Leiterin der Städtischen Galerie.

Das Kreativ-chen gibt auf der Facebook-Seite Anregungen und Ideen

Außerdem fehlt das Mittagessen, dass sonst immer nach dem Kunstgespräch folgt. Trotzdem kommt die online-Ausgabe der Veranstaltung an. Weil nicht alle Gäste bei Facebook angemeldet sind, soll das Kunstgespräch bald auf der Website des Museums abrufbar sein.

Die Städtische Galerie hat wegen Corona sogar eine extra Figur für den Online-Auftritt entwickelt: das Kreativ-chen. Es gibt auf der Facebook-Seite Anregungen und Ideen, wie man mit Stiften, Farben und Materialien, die jeder zu Hause hat, kreativ sein kann.

Das Kunstmuseum trifft der erneute Lockdown besonders hart

Der Lockdown tut der Städtischen Galerie weh: Erst kurz vor der Schließung eröffnete sie die Ausstellung von Kunstpreisträgerin Birgit Brenner. Funk und Fernsehen berichteten darüber. „Das hat uns viele Besucher gebracht“, sagt. Dr. Susanne Pfleger. Das ist nun abrupt vorbei, die mediale Aufmerksamkeit verpufft.

Das Kunstmuseum trifft der erneute Lockdown ebenfalls hart: Zwei Tage vor der Schließung hatte es die neue Ausstellung „In aller Munde“ eröffnet. Direktor Andreas Beitin versuchte, eine Sondergenehmigung zu bekommen, um die Schau zeigen zu dürfen. Vergeblich.

Keine Sondergenehmigung für die Ausstellung „In aller Munde“

„Sämtliche Bemühungen waren leider ohne Erfolg“, bedauert Kommunikationsleiterin Katharina Derlin. Ein Schreiben, das 35 weitere Museumsdirektoren unterschrieben haben, und ein Brief an Kultusminister Björn Thümler – beides brachte nichts.

Damit Besucher die Ausstellung trotzdem im November erleben können, entwickelte das Kunstmuseum auf seiner Website ein neues Format: ein so genanntes Curatorial, bei dem man die Inhalte der Ausstellungen vertiefen kann.

Lesen Sie auch

Von Sylvia Telge