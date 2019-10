So spannend war die Internationale Woche der Fakultät Wirtschaft der Ostfalia

Wolfsburg

Internationale Luft schnuppern, englischsprachige Lehrveranstaltungen besuchen und ausländischen Gästen die Region näherbringen – all das können Studenten an der Fakultät Wirtschaft der Ostfalia Hochschule regelmäßig bei der Internationalen Woche erleben. Die Aktion fand jetzt zum siebten Mal unter großer Beteiligung statt.

Studenten aus den USA besuchten Veranstaltungen

Lehrende aus den USA, Afrika, Australien und der Slowakei boten eine Woche lang englischsprachige Blockveranstaltungen für die Studenten in Wolfsburg an. Darunter Professoren von der Universität Tennessee, der Universität South Dakota und der Western Washington Universität. Aus Afrika war die Nelson Mandela Universität aus Port Elizabeth vertreten; aus Australien die Murdoch Universität in Perth. Aus Europa war die Matej Bel Universität aus der Slowakei dabei.

Nicht nur internationale Lehrende waren zu Gast, auch Studierende der Northwood Universität aus den USA, die gemeinsam mit den Studierenden der Fakultät die insgesamt sechs verschiedenen Veranstaltungen besucht haben.

Internationale Gäste werden durch Mentoren betreut

Viele der Gäste besuchten die Internationale Woche. Sie werden während ihres Aufenthalts durch Mentoren betreut, die sich auch um organisatorische Fragen und das Programm rund um Land und Leute in der Region kümmern. David Carr, Professor an der Universität in South Dakota, ist bereits zum sechsten Mal dabei: „Diese Veranstaltung ist ein Höhepunkt in meinem Kalender, da ich die Gelegenheit sehr genieße, mit den Ostfalia-Studenten und der Fakultät zu interagieren und zu unterrichten.“

Auch für Prof. Dr. Albert Heinecke, Dekan der Ostfalia-Fakultät Wirtschaft, steht fest: „Die Internationale Woche ist für unsere Studierenden eine echte Bereicherung. Auf diese Weise können alle internationale Atmosphäre aufnehmen und sich austauschen.“ Die Studentin Yesim Akdogan-Özer bestätigt diese Einschätzung: „Ich sehe die Woche als tolle Möglichkeit, meine Englischkenntnisse auszutesten und die Partnerhochschulen kennenzulernen.“

