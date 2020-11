So soll das Ernährungszentrum in Wolfsburg aussehen

Wolfsburg

Das Thema Bewegung und Ernährung ist für Professorin Jacqueline Bauer eine Passion. Deshalb möchte die Chefärztin in der Wolfsburger Kinderklinik ein Ernährungszentrum für Kinder und Familien einrichten. Im Moment führt die 59-Jährige noch Gespräche mit den Unterstützern wie der Stadt, dem Gesundheitsamt, den Sport- und Fördervereinen, Schulen und Krankenkassen. Mit diesen Partnern sowie Sportmedizinern und Diätassistenten möchte Bauer ein Angebot für Wolfsburger Kinder anbieten, die übergewichtig oder adipös sind.

„Die Zahl der übergewichtigen Kinder nimmt in ganz Deutschland zu, deshalb müssen wir uns jetzt kümmern“, betont Bauer. Das Thema Ernährung und Bewegung liegt auch der Sportdezernentin Monika Müller am Herzen, sodass sie das Angebot der Professorin unterstützt und mit dem Geschäftsbereich Sport mögliche Kooperationspartner anspricht. „Eine gesunde Kindheit setzt voraus, dass Kinder lernen auf ihr eigenes Sättigungsgefühl zu vertrauen und ein gesundes Körpergefühl entwickeln. Daher ist ein Zentrum für Ernährung aus meiner Sicht eine großartige Idee, um ein gesundes Familienleben zu begleiten und zu fördern“, so Müller.

Ernährungsexpertin: „Kinder müssen sich mehr bewegen“

Bauer würde gerne eine Trainingsgruppe für schwergewichtige Kinder aufbauen

Neben regelmäßigen Gesprächen mit den Eltern und Kindern plant Bauer enger mit Schulen zusammenzuarbeiten und Sportangebote zu organisieren. Ihr Wunsch sei es, Angebote für Kinder zu schaffen, deren Eltern nicht so viel Zeit zum gemeinsamen Sport haben. Zudem würde sie gerne eine Trainingsgruppe für schwergewichtige Kinder aufbauen. „Natürlich wird ein professioneller Trainer dieses Angebot anleiten und ihnen gezielte Bewegungsabläufe zeigen, damit keine Muskelbeschwerden auftreten“, erklärt die Ärztin.

Das i-Tüpfelchen bei allen Kursen wäre die Teilnahme von bekannten Wolfsburger Sportlern. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt und den anderen Ansprechpartnern ist bereits jetzt sehr gut, sodass ich zuversichtlich bin, dass meine Pläne klappen“, so Bauer.

