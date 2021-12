So sieht die Impf-Strategie in Wolfsburg für die nächsten Monate aus

Wolfsburg

Fast schon enthusiastisch berichtete Dr. Volker Heimeshoff, Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit der Stadt Wolfsburg, im Sozial- und Gesundheitsausschuss von aktuellen Impffortschritten und Plänen für die kommenden Monate. „Kommunen müssen optimistisch an die Sache herangehen – und der Optimismus ist berechtigt“, versicherte er den Mitgliedern des Gremiums.

Peter Kassel zum Thema Ungeimpfte: „Wir müssen doch diese Menschen irgendwie erreichen!“ Quelle: CDU

Eher skeptisch war vor dem Bericht Ausschuss-Mitglied Peter Kassel (CDU). Zum Thema Ungeimpfte sagte er: „Man stößt offenbar auf viel Ignoranz – aber wir müssen doch diese Menschen irgendwie erreichen!“ Sandra Jördens (Grüne) warf ein: „Wenn Monika Müller dafür eine Antwort hat, sollte sie sie sofort nach Berlin weitergeben.“ Gesundheitsdezernentin Müller verwies auf Heimeshoff. Der hat den Mut noch nicht verloren. Die Gruppe der Ungeimpften sei dreigeteilt, meint er: Zum einen gebe es die überzeugten Impfgegner, die vermutlich den gesetzlichen Druck brauchen. Aber es gebe auch die schlecht Organisierten, schlecht Informierte sowie Menschen, die selbst nicht mobil genug sind, um zum Arzt oder in die City-Galerie zu kommen. Und als drittes diejenigen, die Angst vor jeder Spritze haben. „Da werden wir mit aufsuchenden Impfteams noch einige erreichen“, ist er sicher.

Berg der Booster-Impfungen muss abgebaut werden

Zurzeit gehe es eher um Masse: Der Berg der Booster-Impfungen müsse abgebaut werden. Dann seien Kinder und Jugendliche an der Reihe. Und schließlich müssten die Impfteams in die Orts- und Stadtteile ausschwärmen. „Dann impfen wir statt 200 pro Tage vielleicht nur noch 30 – aber das wird sich lohnen!“, betont er.

Mobiles Impfangebot der Stadt Wolfsburg in der City-Galerie: Es gibt noch viel zu tun. Quelle: Britta Schulze

Apropos Zahlen: Wolfsburg liegt zwar bei der Impfquote über dem Landesdurchschnitt, „aber wir sind noch nicht da, wo wir gern wären“, sagt Dr. Heimeshoff. 3 500 Impfungen pro Woche würden zurzeit durchgeführt. 46 Prozent durch die insgesamt fünf Impfteams, 54 Prozent durch Ärzte und Ärztinnen in ihren eigenen Praxen. Bei einer Impfquote von 75 Prozent würden künftig 7 741 Dosen pro Monat fürs Boostern und Auffrischen benötigt. Machbar. Ein Problem ist allerdings im Moment, dass für die Unter-30-Jährigen, die prozentual gesehen am häufigsten erkranken, nicht immer genügend Biontech zur Verfügung steht. Das Vakzin Moderna wird nur für Menschen über 30 empfohlen.

Bundeswehr kann nicht helfen

Um die 8173 Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die zurzeit in Wolfsburg gemeldet sind, alle zu impfen, bräuchte man bei 500 Spritzen pro Woche etwa 16 Wochen für eine kompletten Durchmarsch. „Allerdings sind unsere Kinderärzte und -ärztinnen hoch belastet. Es ist also für das öffentliche Impfen noch viel zu tun.“ Velten Huhnholz (PUG) fragte nach, ob die Bundeswehr nicht helfend einspringen könnte, wie im Impfzentrum im CongressPark. „Leider nicht möglich“, so Heimeshoff. Das Gesundheitsamt stelle jetzt aber befristet Kräfte ein, damit nicht immer wieder Aushilfen neu angelernt werden müssen. Bewerbungsschluss war am Freitag.

Während vier Impfteams den Betrieb in der City-Galerie aufrecht erhalten, ist parallel ein fünftes Team des Gesundheitsamts bei der Berufsfeuerwehr, an Schulen und Kitas, bei der Tafel, in Altenpflegeheimen und Obdachlosenunterkünften unterwegs. Zurzeit sinkt zwar die Infektionskurve, der Reproduktions-Wert sei aber noch nicht niedrig genug, um langfristig Entwarnung zu geben, mahnt der Fachmann.

Umgang mit der Pandemie ist ein Lernprozess

Maike Woelk (FDP) und Krystyna Göpfert (AfD) machen sich vor allem Sorgen um die Situation an den Schulen. Woelk wünscht sich, dass Klassenverbände schon bei vier statt sechs Corona-Fällen komplett in Quarantäne geschickt werden. Göpfert berichtete, ihr sei bekannt, dass eine Schul-Angestellte täglich zur Arbeit gehe, obwohl sie parallel ihren Partner, der an Corona erkrankt ist, zu Hause pflegt.

Corona-Schutz: Krystyna Göpfert (AfD) und Maike Woelk (FDP, r.) berichten von Sorgen um Schulkinder. Quelle: AfD/FDP

Bei beiden Fällen verwiesen Müller und Heimeshoff darauf, dass sich die Verwaltung an geltende Regelungen zu halten habe, die sich manchmal nicht so schnell ändern wie die Erkenntnislage. Heimeshoff plädierte zwar dafür, dass sich auch Geimpfte möglichst im Homeoffice isolieren, wenn sie direkten Kontakt zu Corona-Kranken haben, eine gesetzliche Vorschrift gibt es dafür allerdings nicht. „Ich hoffe da immer auch auf das Verantwortungsbewusstsein der Arbeitgeber“, so der Arzt. Monika Müller kommentierte: „Ich verstehe, dass es für Eltern schwer nachvollziehbar ist, wenn jetzt nicht mehr so schnell die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt wird. Aber das erklärte politische Ziel ist, das Distanzlernen möglichst zu vermeiden. Wie wir mit der Pandemie umgehen, das ist für alle ein Lernprozess.“

Von Andrea Müller-Kudelka