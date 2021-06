So sieht die Feuerwehr-Bilanz der Hitzewelle in Wolfsburg aus

Wolfsburg

Die erste Hitzewelle in Wolfsburg ebbt gerade etwas ab, die Feuerwehren bleiben aber weiterhin in Alarmbereitschaft. „Das Wasser der nächtlichen Schauer trocknet bei diesen Temperaturen doch relativ schnell weg“, sagt Volkmar Weichert, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde. Feuergefahr lauert vor allem da, wo Menschen unvorsichtig werden.

Kein offenes Feuer!

Wälder und Felder sind wegen des schnell austrocknenden Sand-Bodens in weiten Gebieten rund um Wolfsburg im Sommer immer gefährdet. Die ersten Strohballen brannten am Donnerstag am Hasendamm in Velpke, wo die Feuerwehren der Samtgemeinde laut Sprecher Mirko Wogatzki etwa 15 000 Liter Löschwasser und 100 Liter Schaum benötigten, um einen Flächen- und Waldbrand abzuwenden. Feuerpatschen kamen zusätzlich zum Einsatz, da sich die Flammen bereits rund um die Ballen auszubreiten drohten. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde sogar ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Der Landwirt, dem die Ballen gehörten, half mit seinem Trecker, Glutnester freizulegen.

Volkmar Weichert: „Das Wasser der nächtlichen Schauer trocknet bei diesen Temperaturen doch relativ schnell weg.“ Quelle: Mike Vogelsang

Apropos Glut: Am Rand des Mittellandkanals glühten am Freitag Grillreste, die die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben schleunigst ablöschen musste, damit sich durch den Funkenflug kein Flächen- oder Waldbrand entwickelt. „Offenes Feuer ist und bleibt weiterhin ein großes Risiko“, mahnt Jürgen Koch, Sprecher der Ehrenamtlichen aus der Hoffmannstadt.

Das rät die Feuerwehr Gefahren lauern an trockenen Tagen im Sommer vor allem in Feld und Wald, wo schon kleinste Funken – etwa von einer Zigarette – einen Brand auslösen können. Feuerwehr-Sprecher Volkmar Weichert weist zudem auf weitere Gefahrenquellen rund ums Haus hin. 1. Grillkohle sollte gut abgelöscht oder möglichst sogar komplett ausgekühlt sein, bevor sie in der Mülltonne entsorgt wird. 2. Mülltonnen möglichst nicht zu nah an Hecken, an der Hausmauer, an den Wänden von Schuppen oder unter hölzernen Überdachungen aufstellen, wo Flammen oder Funkenflug schnell Futter finden. 3. Das Wegbrennen von Unkraut auf gepflasterten Wegen oder Höfen führt immer wieder ungewollt zum Einsatz der Feuerwehr, wenn plötzlich die trockene Hecke oder das Carport inklusive Auto Feuer fangen. Weicherts Tipp: Lieber Essig-Essenz verwenden.

„Auch auf die Gefahren durch Unwetter müssen wir im Sommer immer vorbereitet sein“, so Weichert. Starkregen-Ereignisse konzentrieren sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) momentan vor allem auf die Nordsee-Küste, starke Hitze (mehr als 32 Grad) gibt’s mittlerweile nur noch rund um Berlin und noch weiter östlich in Deutschland. Für den Raum rund um Hannover gelten keine akuten Warnungen, und am Wochenende zogen die dicksten Gewitter-Wolken südlich an Wolfsburg vorbei.

Nächste Hitzewelle nicht in Sicht

Lokale Gewitter, zum Teil sogar inklusive Hagelschauer oder Starkregen, sind eventuell am Dienstag oder Mittwoch noch möglich. „Die Luftmasse ist extrem feucht“, erklärt Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst aus Hamburg. Richtige Unwetter seien aber vorerst nicht zu erwarten. Die Tageshöchsttemperatur soll weiter sinken – nach viel Regen am Donnerstag und Freitag eventuell auf nur noch um die 21 Grad am kommenden Samstag. Nicht nur die Gärtnerei und Landwirtschaft freut das. „Die nächste Hitzewelle zeichnet sich bisher noch nicht ab“, sagt die Hamburg Meteorologin und meint mit Blick aufs gerade überstandene Wochenende: „Nu ist ja aber auch erstmal gut.“

„Ich hoffe doch sehr, dass wir auch nicht so bald von Starkregen betroffen sind“, sagt der Fallersleber Jürgen Koch, „wir Feuerwehrleute sind einfach nicht zum Wasserpumpen gemacht.“

Von Andrea Müller-Kudelka