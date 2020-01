So sieht das neue Bagel-Café an der Porschestraße aus

Wolfsburg

Eine Abwechslung für den Snack in der Mittagspause gefällig? Im Pavillon an der Porschestraße 34d eröffnet am Samstag, 11. Januar das „gaest“. Dort gibt’s künftig Salate sowie Bagels, die sich Kunden nach Wahl belegen lassen können und natürlich Kuchen, Kaffee oder Tee.

Das dänische Wort für „Gast“ haben sich die Geschäftsführer Huseyin Yildiz und Cengiz Akdag als Namen für das Café ausgesucht, weil letzterer lange Zeit in Dänemark gelebt hat. „Mein Cousin hat dort eine Ausbildung zum Koch absolviert und in verschiedenen Gastronomien gearbeitet – auch in einem Bagelladen“, sagt Yildiz, der seit 20 Jahren im Großhandel arbeitet. So ist er für viele Wolfsburger Geschäftsleute kein Unbekannter.

„Wir werden Bagelbrote anbieten, die man hier sonst nicht bekommt“, sagt der Braunschweiger. Hungrige Kunden haben die Wahl zwischen fünf Brotsorten und 35 Belägen. Dabei achtet das Inhaber-Duo auf ein möglichst ausgewogenes Angebot. „In England werden Bagels gerne mit viel Fleisch serviert. Wir halten es mit dem dänischen Konzept“, erklärt der 47-Jährige. Und das gibt vor allem für Vegetarier und Veganer viel her.

Probierangebot am Eröffnungswochenende

Es steht viel Gemüse zur Auswahl: Tomate, Gurke oder Avocado zum Beispiel. Fleisch ist auch im Angebot: Neben geräuchertem Lachs gibt’s speziell gewürztes Hähnchen. Beim Frühstück – von 8 bis 11.30 Uhr – werden Mini-Bagel serviert. Und ab der Mittagszeit bis Ladenschluss um 22.30 Uhr kann sich der Gast auf einem Zettel Kreuzchen für seinen Bagelbelag nach Wunsch setzen. Am Eröffnungswochenende gibt es die Bagel übrigens für einen Euro zum Probieren, ab Montag gehen sie dann für 4,90 Euro über den Tresen.

Nach achtmonatiger Suche fiel die Wahl auf Wolfsburg

Acht Monate hat Yildiz nach einem passenden Laden gesucht. „In Wolfsburg bin ich fündig geworden. Die Lage ist schön zentral“, sagt der 47-Jährige. „Wir haben von oben bis unten alles komplett umgebaut.“ Wände, Böden, Beleuchtung – die gesamte Einrichtung des 180 Quadratmeter großen Gebäudes wurde innerhalb von etwa zwei Monaten generalüberholt. Gemütliche Sitzmöbel, gedeckte Farben an den Wänden, dazu kommen jetzt noch Bilder aus Kopenhagen an die Wände – fertig ist der Hygge-Style fürs „gaest“.

Von Christian Opel