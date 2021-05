Wolfsburg

Sie haben acht Beine, zwei Kieferklauen, einen Saugrüssel und sind gerade mal drei Millimeter groß – Zecken. Gefürchtet sind sie vor allem, weil einige von ihnen Krankheitserreger auf Mensch und Tier übertragen. Diese können eine Entzündung der Hirnhäute und des Gehirns, die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Borreliose auslösen. Dr. Karsten Holz von der Neuen Apotheke in Detmerode erklärt, wie sich Zecken verhalten und wie sich Spaziergänger am besten schützen können.

Zecken fallen nicht von den Bäumen

Die Spinnentiere sind bereits ab einer Temperatur von acht Grad Celsius munter und deshalb schon im Frühling aktiv. In Wolfsburg gibt es vor allem den Gemeine Holzbock und die Auwaldzecke. Bei letzterer handeltes sich um eine eingewanderte Art, die ursprünglich in Italien, Ungarn und Österreich beheimatet gewesen ist. „Anders als man im Volksmund sagt, fallen Zecken nicht von Bäumen auf Spaziergänger herab. Sie krabbeln auf Wiesen, auf Sträuchern, im Unterholz und sind oft auch an Gewässern zu finden“, sagt Holz.

Die Zeckenarten unterscheiden sich laut dem Robert Koch-Institut in ihrem Jagdverhalten: Der Gemeine Holzbock wartet in einer Höhe von unter einem Meter – meistens sind es nur zehn bis 50 Zentimeter – auf einen Wirt und lässt sich abstreifen. Auwaldzecken krabbeln hingegen aktiv auf Mensch und Tier zu. Hinzu kommt, dass die eingewanderte Zeckenart auch bei niedrigeren Temperaturen aktiv ist.

„Dabei suchen sich die gefährlichen Achtbeiner besonders dünne und gut durchblutete Hautregionen wie Kniekehlen, Achselhöhlen, die Leistengegend oder den Kopf aus“, erklärt Holz. Zecken sind nicht nur auf Wiesen und im Wald heimisch, auch in Stadtparks oder Gärten können die Tiere lauern.

Eine lange und helle Kleidung schützt vor den Spinnentieren

Um Zecken möglichst wenig Angriffspunkte zu bieten, sollten Spaziergänger und Ausflügler einige Regeln beachten. Im Wald oder auf Wiesen sollten sie lange Hosen und festes Schuhwerk tragen. Helle Kleidung ist dabei besser als dunkle, da sich die Spinnentiere darauf besser erkennen lassen. Zudem sollten Spaziergänger das Unterholz meiden, da sich Zecken dort besonders gerne aufhalten. Hilfreich kann auch sein, sich die Socken über die Hosenbeine zu ziehen. Das erschwert es den Zecken, zu einer möglichen Einstichstelle zu kommen. Einen zusätzlichen Abwehrschutz bieten dazu Anti-Zecken-Sprays, die in der Apotheke erhältlich sind.

Das schützt vor Zecken Lange Hosen, festes Schuhwerk: Um im Wald, am Waldrand oder im hohen Gras die Gefahr eines Zeckenstichs zu verringern, ist eine entsprechende Kleidung wichtig. Dazu gehören lange Hosen und geschlossene Schuhe. Meiden von Unterholz: Unterholz sollte vermieden werden, da sich Zecken dort besonders gern aufhalten. Socken hochziehen: Spaziergänger sollten ihre Socken sollten am besten über die Hosenbeine ziehen, damit die Zecken nicht so leicht unter die Kleidung gelangen. Helle Kleidung: Um die Zecke zu entdecken, bevor sie zusticht, ist helle Kleidung sinnvoll. Auf diese Weise sind die Tiere auf Hose oder T-Shirt schneller zu entdecken. Auch glatte Kleidung kann einen Zeckenstich verhindern. An ihr rutschen die Parasiten ab und landen wieder im Gras. Anti-Zecken-Spray: Cremes und Sprays gegen Zecken sind in der Apotheke erhältlich. Die Wirkdauer kann unterschiedlich sein. Schnelles Absuchen: Unmittelbar nach dem Spaziergang oder Ausflug sollte der Körper sehr gründlich abgesucht werden. Am besten suchen sich Partner gegenseitig ab, um keine Stelle zu übersehen. Impfen kann vor FSME schützen: Menschen, die in Risikogebieten wohnen oder dort ihren Urlaub planen, können sich gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) impfen lassen. Apotheken und Hausärzte beraten hierzu.

„Erwischt es einen trotz Vorsichtsmaßnahmen doch, sollte die Zecke schnellstens entfernt werden. Auf diese Weise kann eine mögliche Übertragung von Krankheiten vermieden werden“, empfiehlt Holz, der Vorsitzender des Bezirks Wolfsburg-Gifhorn beim Landesapothekerverband Niedersachsen ist. Der Parasit sollte mit einer Zeckenzange, -pinzette oder Zeckenkarte hautnah, langsam und kontrolliert entfernt werden. Laut Holz ist Fingerspitzengefühl gefragt: „Das Tier bitte nicht quetschen, sonst werden gefährliche Körperflüssigkeiten freigesetzt und es können Krankheitserreger übertragen werden. Wichtig ist, dass die Zecke vollständig entfernt wird.“

Nützliche Hilfsmittel: Anti-Zecken-Sprays oder Zeckenzangen sind bei Apotheker Dr. Karsten Holz zu dieser Jahreszeit gefragt. Quelle: Britta Schulze

Bei einer ringförmigen Rötung sollten Betroffene zum Arzt gehen

Zum Arzt sollten Betroffene spätestens dann, wenn ein paar Tage nach der Entfernung der Zecke eine ringförmige Rötung rund um die Stichstelle zu sehen ist. Das könnte ein Zeichen für Borreliose sein. Aber auch Symptome wie Kopfschmerzen und Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Fieber, Lymphknotenschwellung oder Bindehautentzündung können auf eine Borreliose hindeuten. Eine Impfung gegen Borreliose gibt es nicht. Die Krankheit lässt sich aber gut mit Antibiotika behandeln. Wichtig ist, dass Betroffene zeitnah mit der Therapie beginnen.

Gegen FSME kann eine Impfung helfen. Sie ist insbesondere dann ratsam, wenn zum Beispiel ein Aufenthalt in einer Risikoregion ansteht. Diese liegen vor allem im Süden und im Osten Deutschlands. Wolfsburg gilt nicht als Risikogebiet für FSME.

