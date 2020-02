So schön wird der 100 Gospel-Gottesdienst in der Christuskirche

Stadtmitte

Ein besonderes Jubiläum feiert die Stadtkirchengemeinde Wolfsburg am Donnerstag, 5. März. Dann beginnt um 19 Uhr in der Christuskirche der 100. Gospelgottesdienst. Mit Leidenschaft für mitreißende spirituelle Musik und moderne Predigten zu aktuellen Themen findet dieser Gottesdienst an jedem ersten Donnerstag im Monat statt.

Gospel-Gottesdienst wird seit zehn Jahren gefeiert

„Fast zehn Jahre feiern wir Gospelgottesdienst. Und er ist immer sehr gut besucht,“ freut sich Pastor Frank Morgner. Seit knapp sechs Jahren ist er für diese Veranstaltungsreihe verantwortlich. „Das waren große Fußstapfen, in die ich damals getreten bin.“ Übernommen hat Morgner das Gottesdienstformat von Pastor Joachim Dierks, dem Erfinder der Gospelfeiern in Wolfsburg. Dierks war Hochschulpastor in Wolfsburg, gründete einen Hochschul-Gospelchor und lud am 7. Oktober 2010 erstmalig in die Christuskirche ein.

Gospelkantor Jan Meyer kommt ebenfalls nach Wolfsburg. Quelle: Frank Morgner

Der Ablauf folgte dem Vorbild der Gottesdienste der Gospelkirche in Hannover. Ein Chor aus der Region singt ein Konzert, danach folgen drei kurze Predigtteile, ein Gebet und ein Segen. Zum Abschluss gab es schon immer „Oh happy day“, gemeinsam gesungen von Chor und Gemeinde, begleitet von Joachim Dierks am E-Piano; oft auch begleitet von der Gospelsängerin Tine Hamburger, bekannt als Sister T.

Frank Morgner führte Licht- und Tontechnik ein

Als Dierks im Sommer 2014 die Stelle wechselte und Wolfsburg verließ, war Frank Morgner als Pastor der Christuskirche gefragt. „Wir haben damals Bewährtes beibehalten, aber auch manches verändert.“ Licht- und Tontechnik wurden eingeführt, „Give us peace“ wurde zum Abschlusslied und immer mehr Gottesdienstbesucher kamen im Laufe der Jahre donnerstags in die Christuskirche.

Stadtkirche: Zum Jubiläum kehrt Joachim Dierks zurück

Zum Jubiläum am 5. März kommt Joachim Dierks noch einmal nach Wolfsburg zurück und predigt. Der Gospelchor Hannover wird unter der Leitung von Jan Meyer, Gospelkantor der Landeskirche Hannovers, singen. Und dazu gibt es manche Überraschung. „Oh Happy Day“ dürfe natürlich auch nicht fehlen, betont Morgner.

