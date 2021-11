So schön war der Biathlon-Cup in der Wolfsburger City

Wolfsburg

Wenn dies die Schritte zur Attraktivitätssteigerung der Fußgängerzone Porschestraße gewesen sein sollten - just so wie die Politik dies aktuell fordert - dann hat die Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) einen ersten Volltreffer gelandet. In Zusammenarbeit mit der Eventagentur „inMOTIon (Remagen) stand hier der 2. Wolfsburger Biathlon-Cup auf dem Programm. Über fünf Stunden bíldeten begeisterte Zuschauer applaudierend Spalier, als Athleten in acht Mannschaften mit je drei Aktiven leicht modifiziert eine der beliebtesten und sicher auch erfolgreichsten deutschen Sportarten auf die Strecke brachten.

Zur Galerie Sportliche Höchstleistungen gab es am Sonntag in der Wolfsburger City zu beobachten. Zudem konnte man den Besuch des Baithlon-Cups am verkaufsoffenen Sonntag mit einem Shopping-Bummel verbinden.

Als Glückgriff erwies sich für die Veranstalter das Engagement des Michael Rösch, Mannschafts-Olympiasieger von 2006 in Turin. Mittlerweile als Markenbotschafter renommierter Sportartikelhersteller und als Biathlonberater national und international aktiv, präsentierte sich Rösch nicht nur als fachkundiger Assistent für die Akteure, sondern auch als freundlicher Gesprächspartner.

Biathlon und Shopping ergänzen sich prima

Der zweite Biathlon-Cup war zudem verbunden mit dem für dieses Jahr letzten verkaufsoffenen Sonntag in der Wolfsburger City. „Beide Angebote haben bestens miteinander harmoniert“, freute sich WMG-Bereichsleiter Frank Hitzschke, verantwortlich für das City-Management. „Es hat den Aktiven und Zuschauern Freude gemacht“, so Hitzschke, „und alles ist auch ohne Unfälle oder jegliche Blessuren abgelaufen.“

Das war keinesfalls selbstverständlich in den mehrstündigen rasanten Wettkämpfen, die in Anforderungen an Kondition und Konzentration den Wettbewerben auf Schnee in nichts nachstanden. Auf dem Roller mussten zunächst 500 Meter in Höchstgeschwindigkeit absolviert werden, anschließend ging es an das Gewehr, eine umgebaute Lichtpunktwaffe, die für die benachbarten Zuschauer völlig ungefährlich ist, Fehlschüsse aber unweigerlich ahndet: Mit einer 50-Meter-Strafrunde auf dem Skilanglaufsimulator.

Spaß für jede Altersgruppe

Besonders auffällig war die breite altersmäßige Streuung der Aktiven. Die Allerbütteler Kids mit ihrem jüngsten, dem gerade elfjährigen Henning Hintze, hatten überhaupt kein Lampenfieber im Kampf gegen die wesentlich Älteren. Die führte Bernhard Steiner im Team der Sommerbiathleten Allerbüttel 4 an. Und auch der Senior mit seinen 66 Lenzen zeigte sich mit seiner Leistung zufrieden. Wenn es schließlich auch nicht für einen absoluten Spitzenplatz gereicht hat.

Auf dem Treppchen dominierten die sogenannten „üblichen Verdächtigen“ , die bereits eine Fülle nationaler Titel auf sich vereinigen können. Die „Unusual Shooting Knights“ – eine Auswahl des USK Gifhorn mit Ghristoph Götze, Peter Kostrewa und Christian Strohal – holte schließlich den Siegerpokal und gewann zudem eine Reise zum Cupfinale nach Oberhof. Knapp geschlagen geben musste sich die sportliche Fußballfamilie Kullig von Allerbüttel 1. Den Pokal für Rang drei gab es für die Auswahl „Achtung Chaoten“, die ebenfalls im USK Gifhorn zuhause sind. Jörg Kostrewa lieferte das beste Tages-Einzelergebnis ab und ist ebenfalls nach Oberhof eingeladen.

Martin Bremer vom Ausrichter inMOTION und Michael Rösch, der 2019 seine Karrriere damals in der belgischen Nationalmannschaft beendet hat, kamen aus dem Staunen nicht heraus. „Was die Kandidaten heute auf die Straße und die Schießbahn gebracht haben, war aller Ehren wert“, sagte Rösch. Und Bremer freute sich darüber, dass alles organisatorisch reibungslos über die Bühne gegangen ist. „Vielleicht werden wir im nächsten Jahr wieder engagiert“, hoffte Bremer. Frank Hitzschke von der WMG hat zumindest signalisiert, dass man der dritten Auflage des Wolfsburger Biathlon Cups durchaus aufgeschlossen gegenüber stehe.

Von Burkhard Heuer