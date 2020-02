So riss die Abba-Show die Wolfsburger zum Tourauftakt von den Sitzen

Wolfsburg

Rund 150 Minuten präsentierte die Abba-Revivalband einen bunt gemischten Querschnitt aus mehr als 16 Jahren Erfolgsgeschichte der Schweden, die 1974 beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ in Brighton ( England) ihren Auftakt fand. Vom Siegertitel „Waterloo“ bis zum späteren Welthit „Dancing Queen“ wurden in Wolfsburg vom begeisterten Publikum insgesamt rund 30 Hits der legendären Band umjubelt.

Mehr zum Thema: Bandmitglied verspricht: Neue Abba-Songs kommen 2020

Auch nach einem halben Jahrhundert haben die Melodien und Texte von Abba nichts von ihrer Faszination, ihrem Schwung und ihrer ansteckenden Fröhlichkeit verloren. Abba sang sich von einer schwedischen Lokalband zu einer der erfolgreichsten Musikgruppen der Welt empor. Ihren Rücktritt vom Musikgeschäft haben die vier Interpreten eigentlich nie offiziell verkündet, doch gemeinsam aufgetreten sind sie seit den 80er Jahren kaum noch.

Die Abba-Show im Congresspark in Bildern:

Zur Galerie Mitreißendes Konzert: Die Revivalband „ABBA Gold“ sang im Congresspark Wolfsburg die Hits der schwedischen Ausnahmeband zu perfekt einstudierten Choreographien und einer spektakulären Lichtershow.

Hervorragende Interpreten

Grund genug, die unvergessenen Abba-Hits in Film und Musical aber auch durch Revivalbands nie in Vergessenheit geraten zu lassen. Als hervorragende Interpreten der gesanglich anspruchsvollen Stücke präsentierte sich das internationale Ensemble von Abba-Gold mit Olivia Kusterman ( Kanada) als Agneta, Siri Meland ( Norwegen) als Frida, Will Tierney (Björn) und Adam Fletcher (beide England) als Benny.

Christoph Rubbel ( Irland/Bass) und Bernd Junker ( Deutschland/Drums) komplettierten das perfekt eingespielte Ensemble auf der Bühne. Eine grandiose Lightshow rundete das fantastische Szenario aus mitreißenden Melodien, authentischen Glitzerkostümen, Plateauschuhen und perfekt einstudierten Choreographien ab.

Saal halb leer – Veranstalter trotzdem zufrieden

„Nur“ 430 Besucher im Congresspark, dessen Stuhlreihen und Tribünen fast die doppelte Kapazität aufweisen? Tourmanager Mike Schmidt schaute dennoch zufrieden drein. „Ich kenne Wolfsburg und das Publikum“, erklärte er schmunzelnd. Vor einigen Jahren habe er zwar mit den „Randfichten“ (Lebt denn der alte Holzmichl noch….?) das Haus voll gehabt, die Besucherzahl heute aber gehe in Ordnung, erklärte Schmidt. Wenngleich die Abba-Formation sicher erheblich mehr Resonanz finden dürfte, wenn demnächst die Gastspiele in der Jahrhunderthalle Frankfurt oder im Admiralspalast Berlin auf dem Programm stehen.

Die Show im Video:

Publikum aus dem Häuschen

Und auch die blendend aufgelegten Akteure auf der Bühne genossen sichtlich das Wolfsburger Publikum, das bei „Mamma Mia“, Money, Money“, „Chiquitita“ oder den vielen anderen Abba-Songs förmlich aus dem Häuschen geriet.

Natürlich unterscheiden sich die Sängerinnen stimmlich von einer echten Agneta oder Frida, doch sie sind stets authentisch und in der Choreo nahezu perfekt. Und auch an der gesanglichen und instrumentalen Begleitung der beiden Herrn des Quartetts gab es nichts zu mäkeln.

Zugaben und Begeisterung

Völlig klar, dass sich das Publikum stehend Zugaben erklatschte. In den Reihen dominierte nahezu einhellige Begeisterung. Beispielsweise bei der Familie Osterland aus Tiddische. Tochter Abby (9): „Ich habe mal einen Abba-Film gesehen und bin seitdem Fan“.

Drei Generationen der Familie Tolksdorf waren aus Vorsfelde gekommen: Tanja, Christina und Großmutter Ursula (83), die vom Rollstuhl aus das Feuerwerk auf der Bühne genoss: „Wir sind alle Abba-Fans seit ich denken kann“, so strahlte Enkeltochter Tanja. „Und das war heute eine wunderbare Erinnerung.“

Lesen Sie auch:

Von Burkhard Heuer