Am Sonntag, 26. September, ist Bundestagswahl. Elf Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg wollen per Direktmandat in den Bundestag einziehen. Was wollen sie für die Region erreichen? Die WAZ hat sie zu den Themenfeldern Mobilität, Digitalisierung und Klimaschutz befragt. So haben die Kandidatinnen und Kandidaten geantwortet:

Das sagt Frank Bsirske (Bündnis 90/Die Grünen):

Klima- und Umweltschutz:

Klimaschutz – Einhaltung der Pariser Klimaziele, Erreichen des 1,5 Grad-Pfades, Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft- und Lebensweise – ist die wichtigste Aufgabe der nächsten Bundesregierung. Dafür müssen wir vieles gleichzeitig angehen: Kohleausstieg bis 2030, Ausbau erneuerbarer Energien und von Backup-Gaskraftwerken, Elektromobilität, klimaneutrale Modernisierung der Industrie, CO2-Bepreisung mit sozialem Ausgleich, Wärmewende an Gebäuden und klimagerechte Landwirtschaft. Ein Mix aus Anreizen und Förderung, Ordnungsrecht und Bepreisung sorgt dafür, dass Klimaschutz sozial gerecht erfolgt.

Mobilität:

Das Auto wird weltweit das wichtigste Verkehrsmittel bleiben. Deshalb muss die Ladeinfrastruktur massiv ausgebaut, die KfZ-Steuer am CO2-Ausstoß orientiert und der Kauf von E-Autos, neuen wie gebrauchten, mit Prämien gefördert werden. Ergänzt durch verstärkte Investitionen in Bahn, ÖPNV, Radwege und Güterverkehr auf Schiene oder Schiff. Digitalisierung muss auch für Angebote wie Rufbussysteme im ländlichen Raum genutzt werden. Und eine Reform des Straßenverkehrsrechts sollte Kommunen mehr Einfluss gewähren. Tempo 130 auf der Autobahn und Tempo 30 in der Innenstadt erhöhen die Sicherheit und mindern den CO2-Ausstoß.

Digitalisierung:

Nicht die Digitalisierung ist das Problem, sondern was wir daraus machen. Es gilt, beschleunigt in Glasfaserverkabelung zu investieren, um durch die infrastrukturellen Voraussetzungen die eigene Souveränität zu gewährleisten und eine Abhängigkeit von Technik-Giganten aus US und China zu vermeiden. Investiert werden muss gezielt in die Nutzung im Bildungssystem, Gesundheitswesen und der Öffentlichen Daseinsvorsorge. In Betrieben kommt systematischer Weiterbildung, Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechten für Beschäftigte zentrale Bedeutung zu.

Das sagt Günter Hönig (OpaBraveheart):

Klima- und Umweltschutz:

Klima- und Umweltschutz beginnt für mich in Westhagen. In der Dessauer Straße findet die größte ökologisch-ökonomische Sauerei in ganz Wolfsburg statt. In unserem geliebten Arbeiterviertel aus Beton wollen die Immobilien-Spekulanten unser kleines „Regenwäldchen“ abholzen. Ich bin einer der zwei Widerständler. Wir haben schon 2000 Unterschriften gesammelt, ohne Corona hätten wir 10 Mal so viel.

Mobilität:

Ich habe schon vor 3 Jahren mein Privatauto abgeschafft. Als rüstiger Rentner gehe ich meist zu Fuß. Dies könnten Millionen in Deutschland tun. Der Effekt liegt auf der Hand. Die jüngeren Leute auf dem flachen Land kommen ökologisch besser und sinnvoller vorwärts (weniger Staus, mehr Parkfläche). Sie brauchen Arbeit oder die Kinder in die Schule bringen und so weiter. Gerade wir Wolfsburger Autobauer müssen den sinnvollen Umgang mit unseren Produkten aufzeigen. Kein Gegeneinander der Verkehrsträger, sondern sinnvolles Miteinander.

Digitalisierung:

Ich habe natürlich auch einen Computer, bin bei Instagram, Facebook und so weiter. Der OpaBraveheart muss natürlich meist von den Jungen lernen. Dies ist keine Schande. Es gibt meiner Meinung nach auch viel Unnützes.

Günter Hönig: Er tritt als „OpaBraveheart“ an. Quelle: privat

Das sagt Kristin Krumm (FDP):

Klima- und Umweltschutz:

Klimaschutz ist eine global zu bewältigende Herausforderung und endet nicht an den Staatsgrenzen! Die aktuelle deutsche Klimapolitik ist eine Politik aus Verboten, Vorschriften, Geboten, Subventionen und Anreizen, durch die niemand mehr durchsteigt. Wir Liberale plädieren für einen klimapolitischen Neustart mit marktwirtschaftlichem Wettbewerb und Technologieoffenheit: Innovationen satt Verbote! Unser Plan ist ein jährlich sinkendes CO2 Limit, weltweites Aufforsten sowie Forschung und Entwicklung.

Mobilität:

Unsere Region soll Vorreiter für Mobilität werden! Ob mit einem Carsharingkonzept, einem modernen ÖPNV mit besserer Netzanbindung, einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur oder autonomen Fahren – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Mir ist es wichtig auch auf den Verbrennungsmotor zu setzen; zum Beispiel in Kombination mit Biosprit und synthetischen Kraftstoffen, die klimaneutral herstellbar sind. Nur mit technologischen Innovationen ist sichere, saubere und bezahlbare Mobilität für Alle gewährleistet.

Digitalisierung:

Deutschland braucht ein Bundesministerium für Digitale Transformation! Denn bisher ist die Digitalpolitik vor allem unkoordiniert, ziellos und chaotisch. Bis 2025 wollen wir die flächendeckende Mobilfunkabdeckung mit 5G erreichen. Dies gelingt durch echten Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt sowie ein Glasfasernetz und die konsequente Hochrüstung bestehender Netze. Ein weiteres Ziel ist die echte „Virtuelle Verwaltung“, bei der über eine digitale Plattform alle notwendigen Amtsgänge virtuell und barrierefrei möglich werden.

Kristin Krumm, die Bundestagskandidatin der FDP 2021. Quelle: Lars Landmann

Das sagt Peter Kunick (MLDP):

Klima- und Umweltschutz:

Nicht „Klimawandel“ - Es droht eine globale Umweltkatastrophe. Wirklicher Umweltschutz statt Greenwashing – Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft! Ich kämpfe dafür, den Antikommunismus zu überwinden, um die sachliche Diskussion um Alternativen zum Kapitalismus zu fördern. Für mich ist das der Sozialismus, in dem die Arbeiterklasse, die alles produziert, die Macht hat, eine Wirtschaft zu leiten, die systematisch die weltweiten Bedürfnisse befriedigt in einer Kreislaufwirtschaft, ohne Müll!

Mobilität:

Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Kostenloser und besserer Nahverkehr. Mehr Radwege. Das derzeitige Verkehrssystem ist überholt und untauglich und vom Profitstreben der Autokonzerne bestimmt. Sie plündern die Staatskasse für ihr Greenwashing. E-Mobilität kann sauber sein – ist sie aber nicht, weil die Energieproduktion ebenfalls in der Hand der Kapitalisten ist, die den Fortschritt hin zur Nutzung von Sonnen- und Windenergie verhindern. Für Arbeitsplätze und Umweltschutz!

Digitalisierung:

Dieser technische Fortschritt kann erst richtig zum Wohle der Menschen genutzt werden, wenn das Kapital nicht mehr herrscht. Für die Großkonzerne und ihren Staat ist er ein Mittel tausende Arbeitsplätze abzubauen, um ihre Profite zu steigern. Sie nutzen es als Überwachungs- und Unterdrückungsinstrument der Bevölkerung und besonders von Revolutionären. Ich fordere die 30 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich und das demokratische Recht des allseitigen und vollständigen, gesetzlichen Streikrechts!

Peter Kunick: Er tritt für die MLPD bei der Bundestagswahl an. Quelle: Nicole Laksowski

Das sagt Bernd Mex (Die Linke):

Klima- und Umweltschutz:

Die Erderwärmung zu stoppen, ist eine globale Herausforderung. Schon jetzt ist der Klimawandel spürbar. Politik muss global denken, und lokal entschlossen handeln: Dabei muss der Staat mehr Geld in die Hand nehmen, damit der Umbau unserer Industriegesellschaft sozial gerecht gelingt. Manche Privatpersonen fliegen ins Weltall, aber für nachhaltigen Umweltschutz ist angeblich nicht genug Geld da. Reichtum muss durch ein gerechtes Steuersystem sozial und ökologisch sinnvoll umverteilt werden.

Mobilität:

Der Umstieg vom Verbrenner- auf den E-Motor wird stattfinden. Dafür brauchen wir mehr sauberen Strom und den Ausbau der Lade-Infrastruktur, auch damit die Arbeitsplätze in Wolfsburg sicher bleiben. Mehr Radverkehr, eine kluge Verknüpfung auch der Pendlerverkehre mit dem ÖPNV der Zukunft, mehr Bahnreisen in Kombination mit Car-Sharing-Angebote, unsere Wege von A nach B werden wir in Zukunft umweltverträglicher zurücklegen. Die Mobilität der Zukunft darf dabei nicht vom Geldbeutel abhängen.

Digitalisierung:

Der Prozess der Digitalisierung von Arbeit und Alltag schafft Chancen und Risiken. Gute Bildungspolitik für Jung und Alt muss diesen Wandel begleiten. Wo Arbeitsplätze wegfallen, müssen Neue entstehen. Das Problem mit den Halbleitern zeigt aber auch, wie gefährlich wirtschaftliche Abhängigkeiten für vorhandene Arbeitsplätze sind. Und je größer und komplexer Computernetzwerke in der Produktion, in der Verwaltung und im Lebensalltag werden, desto wichtiger wird die Sicherheit vor Cyberangriffen.

Bernd Mex: Er ist der Kandidat der Linken. Quelle: Die Linke

Das sagt Falko Mohrs (SPD):

Klima- und Umweltschutz:

Wir wollen die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, sonst werden die Schäden mehr und bedrohlicher. Um die Klimaziele zu erreichen, muss sich auch unsere Industrie verändern. Dabei sind Arbeitsplätze und Klimaschutz ausdrücklich kein Widerspruch. Diese Veränderungen dürfen nicht auf dem Rücken der Beschäftigten stattfinden. Nur wenn wir den Ausbau von erneuerbaren Energien und den klimagerechten Umbau unserer Industrie schaffen, werden wir auch langfristig erfolgreich wirtschaften.

Mobilität:

Ich möchte eine moderne, saubere und bezahlbare Mobilität für alle. Dazu gehören Fahrrad, Bus, Bahn, Auto. Für die meisten Menschen ist das Auto Fortbewegungsmittel Nummer eins. Darum ist es wichtig, dass wir den Umstieg hin zur Elektromobilität schaffen und so das Klima schützen. Wir brauchen eine bessere Ladeinfrastruktur und weiter gezielte Förderung der Elektromobilität, damit sie für alle bezahlbar wird. Gute öffentliche Mobilität muss aber auch dringend weiter ausgebaut werden.

Digitalisierung:

Digitalisierung ist bereits heute aus vielen Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken. Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist ein Standortfaktor für Lebensqualität, Bildung und wirtschaftlichen Erfolg. Deswegen muss sie zum Standard für alle Bürger*innen werden. Ich setze mich für die Digitalisierung von Schulen und für flächendeckend guten Mobilfunk ein, sodass die Digitalisierung in unserer Region zum Erfolg wird.

Falko Mohrs: Der SPD-Kandidat für den Bundestag. Quelle: SPD

Das sagt Stephanie Scharfenberg (AfD):

Klima- und Umwelt:

Zunächst muss beides getrennt werden. Umweltschutz ist sehr wichtig und jeder von uns kann und sollte seinen Beitrag dazu leisten. Das Thema Klima wird meines Erachtens dafür genutzt, um gerade die heranwachsende Generation, die wenig Lebenserfahrung hat und damit leicht zu beeinflussen ist, zu mobilisieren und für politische Zwecke zu benutzen. Es gibt keine Beweise dafür, dass CO2 für den Klimawandel verantwortlich ist. Für die Pflanzen ist es jedoch notwendig um Sauerstoff herzustellen. Es gab schon immer warme und kalte Phasen. Die Pole waren auch mal eisfrei und Grönland mal grün.

Mobilität:

Mobilität ist enorm wichtig und hierbei darf der Verbrenner nicht durch ein umweltschädlicheres E-Auto verdrängt werden. Kobalt und Lithium, die Rohstoffe der Akkus, die durch den hohen Bedarf immer knapper werden, spielen nicht nur eine große Rolle bei Menschenrechtsverletzungen. Die Lithiumgewinnung für einen PKW-Akku verbraucht Unmengen Wasser. Ich unterstütze keine ideologisch getriebene Politik. Wir haben hervorragende Ingenieure und denen sollte man auch die Zeit geben, alternative Antriebe zu entwickeln, die in Zukunft keine Probleme für die Umwelt darstellen.

Digitalisierung:

Jeder Haushalt auch im ländlichen Raum sollte digital vernetzt sein. Jedoch ist nicht alles Gold, was glänzt und eine Transformation, wie wir es gerade erleben, birgt auch große Nachteile. Wir begeben uns in eine Abhängigkeit und werden zum gläsernen Bürger. Die Sicherheit der eigenen Daten sowie das Risiko von Cyberattacken ist gestiegen. Ich bin gegen Digitalisierung in Grundschulen. Hier sollte das „Handwerk“ erlernt und Bildung vermittelt werden. Die Schreibschrift zu erlernen ist heute eine Ausnahme. Neurologisch gesehen eine Katastrophe.

Stephanie Scharfenberg, die Bundestagskandidatin der AfD 2021. Quelle: privat

Das sagt Frank Schrödl (Freie Wähler):

Klima- und Umweltschutz:

Ich stehe zu den Verpflichtungen, die sich aus dem Pariser Klimaabkommen ergeben. Statt Verbote setzen wir auf technische Innovation: Wir wollen bezahlbare Energie aus Sonne, Wind und Wasser, Aufforstung (Wälder als CO2- Speicher) und sauberes Trinkwasser als öffentliches Gut schützen. Die ländlichen Räume sind nicht nur idealer Standort für die Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energie. Sie müssen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung auch in besonderen Maße davon profitieren – die Wertschöpfung muss stärker in den ländlichen Räumen bleiben. Ansiedelung von zukunftsgerichteten Betrieben und Einrichtungen.

Mobilität:

Eine gute Verkehrsinfrastruktur ist ein wesentlicher Faktor für erfolgreiches Wirtschaften und für Standortentscheidungen. Leistungsfähige Wegenetze über Land (Straßen-, Schienen-,Radwege) und Wasser sowie die Sicherung und Weiterentwicklung des öffentlichen Beförderungsangebotes sind dazu erforderlich. Mehr Investitionen in die Entwicklung von Grünen Wasserstoff als der Energieträger für Bahn, Lkw und Pkw. Daneben gilt es andere Mobilitätsangebote zu fördern. Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing, Fahrgemeinschaften sowie Sammeltaxis und Anrufbusse können sich gerade mit der Digitalisierung stärker entwickeln.

Digitalisierung:

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Digitalisierung. Sie beginnt bereits in Ausstattung unserer Schulen. Dort müssen wir den Grundstein für Entwicklung unserer Gesellschaft legen. Es fördert die Kinder und Jugendlichen auf einem hohen Niveau die späteren beruflichen Anforderungen zu meistern. Neben den Schulen steht als ein weiterer Schwerpunkt die öffentlichen Einrichtungen wie Rathäuser aber auch unser gesamtes Gesundheitssystem. Hier stecken wir noch in Kinderschuhen. Bürokratieabbau geht nur über den Weg der Digitalisierung.

Frank Schrödl, der Bundestagskandidat der Freien Wähler. Quelle: privat

Das sagt Andreas Weber (CDU):

Klima- und Umweltschutz:

Mein Versprechen: Jede Klimamaßnahme wird auf Industrietauglichkeit überprüft! Darum setze ich mich dafür ein, dass die Wirtschaftskraft unserer Mobilitäts- und Energieregion mit ideenreichen und klimafreundlichen Betrieben gestärkt wird. Wir haben das Potential klimaneutrale Technologien, wie zum Beispiel moderne Energiespeicher, mehr Windkraft und grünen Wasserstoff, hier zuerst zur Anwendung kommen, die CO2 einsparen, dadurch nachhaltiges Wachstum auslösen und gute und sichere Jobs schaffen. Auch Gewerbegebiete sollen klimaneutral gestaltet sein.

Mobilität:

Unseren hohen Grad an individueller Mobilität gilt es in unserer Region ressourcenneutral zu gestalten. Für mich ist klar: Jetzt Ladeinfrastruktur für Elektromobilität mit Wallboxen und Solarmodulen in jedem Haushalt auszubauen heißt zugleich für sichere Energienetze und bezahlbaren Strom sowie für Jobgarantie in der Industrie zu sorgen. Mein Einsatz gilt dem 6-streifigen Ausbau der A39 und Weiterbau nach Lüneburg sowie dem Bau der Weddeler Kurve (mit dem Zug von Helmstedt über Lehre nach Wolfsburg in 20 Minuten).

Digitalisierung:

Seit über 20 Jahren in der Kommunalpolitik arbeite ich schon jetzt daran mit, dass Bundesprogramme für Gigabit-Glasfasernetze in unseren Kommunen erfolgreich umgesetzt werden. Sie brauchen jetzt einen modernen Staat mit weniger Vorschriften, damit W-Lan in den Klassenzimmern, iPads für Schüler und Lehrer, elektronische Kita-Anmeldung, digitaler Arztbesuch auf dem Land schnell und unkompliziert möglich wird. Gerade bei der Digitalisierung will ich für unsere Kommunen eine starke Stimme in Berlin sein.

Andreas Weber: Kandidat der CDU für den Bundestag 2021. Quelle: Björn Kässner

Das sagt Dora Maria Weigl (ÖDP):

Klima und Umwelt:

Ich stehe für Nachhaltigkeit, für artgerechte Tierhaltung und für Wind- und Sonnenenergie. Zum Beispiel bin ich dafür, Miethäuser mit Sonnenkollektoren auszustatten. Ich stehe auch für sozialverträgliche Klimapolitik, die auch für sozialschwächere Mitbürger finanzierbar ist. Ich esse in Wolfsburg nur vegan und vegetarisch, bei meinen Eltern in Bayern ganz selten Fleisch vom Bio Bauernhof neben an. Vor 30 Jahren hatten meine Eltern einen der ersten Bioläden im Landkreis.

Mobilität:

Ich selber habe kein Auto und fahre überwiegend mit dem Fahrrad. Ich würde es gut finden, wenn es mehr Car-Sharing geben würde. Für Schulkinder, Jugendliche und ältere Menschen ist der öffentliche Nahverkehr wichtig. Und er sollte kontinuierlich ausgebaut werden. Um das Fahrrad fahren für Schulkinder und Jugendliche attraktiv zu machen, sind gepflegte Radwege und die Verkehrssicherheit ausschlaggebend.

Digitalisierung:

Mir persönlich ist wichtig, dass Kindergärten und Schulen Zugang zu gutem und funktionierendem Internet haben, da es sehr gute digitale Lernprogramme gibt, die Kinder gut fördern können. Dazu gehört, dass jedem Schüler ein Laptop gestellt wird. Meine Motivation liegt darin, alleinerziehende Mütter und Väter zu unterstützen – zum Beispiel bei Kindergartenplatz, Betreuung bei Krankheit, Schulwegbegleitung, Hilfe bei Notfall.

Dora Maria Weigl: Kandidatin für die Bundestagwahl 2021 (ÖDP). Quelle: privat

Anmerkung der Redaktion: Als elfter Kandidat tritt Wilfried Wiesenthal bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg an. Die WAZ konnte ihn nicht erreichen.

Von der Redaktion