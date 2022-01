Wolfsburg

Silvester 2021 - das war: keine große Feierei und auch keine große Böllerei. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr verzeichneten einen insgesamt ruhigen Jahreswechsel. Ungewohnt ruhig. Nur in Westhagen nicht. Rund um den Marktplatz wurde ordentlich geknallt. Trotz Böller-Verbotszone. Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort und hatte die Lage im Griff.

Nicht die komplette Zeit waren Kräfte rund um den Marktplatz unterwegs. Aber immer wieder. Tauchte ein Einsatzwagen auf, verschwanden die jungen Leute schnell. Meistens waren es Jugendliche, die sich in kleinen Gruppen trafen. Raketen zündeten und sich teilweise mit Silvesterböllern bewarfen. Kam Polizei, war der Spuk schnell vorbei. „Das war unser Plan“, erklärt Melanie aus dem Bruch, Pressesprecherin der Polizei. Präsenz zeigen, damit es nicht wie zum Jahreswechsel 2019 zu Krawallen in Westhagen kommt.

Böllerverbotszonen in Wolfsburg

Böllerverbotszonen waren Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof, Nordkopf mit Sarah-Frenkel-Platz, die Fußgängerzone in der Porschestraße, Allerpark, der Spielplatz/Skatepark Am Kerksiek in Ehmen, die Fallersleber Altstadt, das gesamte Areal auf dem Klieversberg zwischen Klinikum, Hanns-Lilje-Heim und Theodor-Heuss-Gymnasium. Ebenso der Hansaplatz in der Nordstadt, der Wasserbehälter auf dem Windmühlenberg in Nordsteimke, Innenstadt und Parkplatz von „Netto“ in Vorsfelde. Aber auch der Marktplatz in Westhagen und angrenzende Bereiche. Überall fuhr die Polizei Streife und kontrollierte. Bereits vor Mitternacht. Damit es dort gar nicht erst zu Ansammlungen und Verstößen kommt, erklärt Melanie aus dem Bruch.

Ansonsten blieb es auffallend ruhig in Wolfsburg, ähnlich wie beim Jahreswechsel 2020. Das Feuerwerk fiel deutlich spärlicher aus als sonst. Ein Grund dafür war das bundesweite Verkaufsverbot für Böller.

Auch bei der Berufsfeuerwehr blieb es ungewohnt ruhig. Sie hatte zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 6 Uhr lediglich drei Einsätze. Die nicht sonderlich dramatisch waren. „Es war sehr ruhig“, fasst Sebastian Conrad, Abteilungsleiter Gefahrenabwehr und Rettungsdienst, die Silvesternacht zusammen.

In Westhagen wurde ordentlich geböllert. Quelle: Roland Hermstein

In der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode setzte eine Rakete einen Altkleider-Container in Brand. Die Berufsfeuerwehr löschte. In der Borsigstraße im Gewerbegebiet Ost brannte ein Müllcontainer. Außerdem wurden die Einsatzkräfte zu einem angeblichen Dachstuhlbrand in Wendschott gerufen. Der entpuppte sich als brennender Unrat im Garten, den die Hauseigentümer schon selbst gelöscht hatten.

Der Rettungsdienst verzeichnete in der Silvesternacht 28 Einsätze. Aber nicht wegen typischer Silvesterverletzungen wie Verbrennungen. Sondern wegen Unwohlsein oder Herz-Kreislaufproblemen.

Am Silvestertag kam die Berufsfeuerwehr hohen Besuch: Stadtrat Andreas Bauer bedankte sich bei den Einsatzkräften für die geleistete Arbeit. Oberbürgermeister Dennis Weilmann hatte das am Heiligabend ebenfalls gemacht. Diese Besuche haben Tradition. Wegen Corona wurden sie aber sehr klein gehalten.

