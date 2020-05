So lief der erste Online-Dienst der Jugendfeuerwehr Flechtorf

Flechtorf

Normalerweise trifft sich die Jugendfeuerwehr Flechtorf immer im Feuerwehrhaus zum Dienst. Durch die Corona-Pandemie dürfen diese Dienste nicht stattfinden – zumindest nicht wie gewohnt. Deswegen überlegten sich Jugendfeuerwehrwart Adrian Nabereit und Stellvertreter Matthias Weiß eine Alternative zum Praxistest vor Ort: Sie boten den ersten Online-Dienst mit Videochat an.

Die Idee zu dem Online-Angebot entstand durch die Plattform Instagram. Marlene Nabereit ist bei Jugendfeuerwehr Flechtdorf für die Präsenz im Internet verantwortlich und veröffentlichte Bilderrätsel und Quiz-Spiele.

Live aus dem Feuerwehrhaus

Dadurch konnten die Verantwortlichen einige Online-Dienste und Programme ausprobieren. „Zudem waren die Jugendlichen an den Beiträgen sehr interessiert, sodass wir uns für die Alternative im Internet entschieden haben“, erklärte Jugendfeuerwehrwart Nabereit.

Etwas pixelig, aber immerhin etwas: Beim ersten Online-Dienst der Jugendfeuerwehr Flechtorf erklärte Jugendfeuerwehrwart Matthias Weiß die Gerätschaften. Quelle: Jugendfeuerwehr Flechtorf

Und so lief der Online-Dienst der Jugendfeuerwehr Flechtorf ab: Nabereit und Weiß gingen mit Mund-Nasen-Schutz ins Feuerwehrhaus und bauten die Technik sowie die Gerätschaften auf. Währenddessen betreute Marlene Nabereit im Videochat die 24 teilnehmenden Jugendlichen. Anschließend nahm der eine Ausbilder das Smartphone in die Hand und filmte seinen Kollegen, der die Gerätschaften erklärte und den Jugendlichen Fragen stellte. Dabei kamen die Antworten immer sehr zügig per Chat zurück.

Online-Quiz der Feuerwehr Flechtorf

Zum Schluss konnten die Jugendlichen in einem Online-Quiz gegeneinander antreten und ihr Wissen testen, was die Jugendlichen begeisterte. „Der erste Online-Dienst in der Geschichte der Jugendfeuerwehr Flechtorf war ein Erfolg. Deshalb wollen wir den Dienst weiter ausbauen“, betont Adrian Nabereit.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig